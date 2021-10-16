Дивіться онлайн проєкт Хата на тата 10 сезон 3 випуск від 16.10.2021, у якому курс перевиховання пройде Микола Бурей з Колонщини. Тато працює далекобійником, тому майже ніколи не буває вдома. Коли чоловік повертається з рейсів в Україну, то не поспішає проводити час з сім’єю. Він влаштовує собі справжню відпустку: відсипається, доки боки не почнуть боліти, ласує смачною українською кухнею та йде гуляти по сусідах і друзях.

У проєкті Хата на тата 2021 випуск 3 Микола Бурей залишиться сам на господарстві та спробує дати раду собі та двом дітям. Що з цього вийде? Дізнайтеся просто зараз! Цікаве перевиховання тата-далекобійника дивіться у проєкті Хата на тата сезон 10 випуск 3 онлайн на СТБ!

Дивіться онлайн Хата на тата 2021 – Микола Апостол (ефір від 09 жовтня 2021)