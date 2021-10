2 жовтня о 16:40 на телеканалі СТБ вийде 1 випуск 10 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті стане Андрій Сердюк з Харкова.

Героєм прем’єрного випуску реаліті «Хата на тата»-10 стане Андрій Сердюк з Харкова. Працює він електриком, але стверджує, що це тимчасово. Тато впевнений, що життя його закине кудись до теплої Іспанії або краще в Лондон, бо він ― Сер Дюк, і прізвище говорить саме за себе. Дружина Аня не вірить у плани чоловіка, оскільки вважає, що він ― майстер обіцяти, а тільки-но доходить до справи ― тікає з дому. Всю домашню роботу жінка змушена робити сама, навіть чоловічу, бо на будь-яке прохання чує самі лише відмазки. Аня хоче, щоб чоловік нарешті почав працювати руками, а не язиком, виконав усе обіцяне і став справжнім батьком для 14-річної Даші і 4-річної Лізи.

