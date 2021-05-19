До початку другого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021 залишився всього один день. І поки учасники активно репетирують свої виступи і готуються підкорювати глядачів, редакція сайту телеканалу СТБ зібрала для вас інформацію про те, де і коли дивитися Євробачення-2021 онлайн і по ТБ.

Євробачення 2021. Дивіться другий півфінал від 20.05.2021

Місце і дата проведення

​​Ювілейний 65-й конкурс мав пройти у 2020 році в Нідерландах після перемоги представника країни Дункана Лоуренса з піснею «Arcade» на Євробаченні-2019. Проте через пандемію коронавірусу організатори перенесли захід на рік. Євробачення-2021 відбудеться в Роттердамі в концертному залі Ahoy Arena. Цікаво, що Нідерланди прийматимуть музичну першість уп’яте, попередній раз це було в 1980 році.

Перший півфінал Євробачення-2021 відбудеться 18 травня, другий ― 20 травня. А фінал пісенного шоу, в якому стане відомо ім’я переможця, пройде 22 травня.

Де дивитися Євробачення-2021

В Україні півфінали на фінал Євробачення транслюватимуть канали СТБ і UA: Перший. Початок трансляції ― о 22:00 за київським часом. Коментатором буде Сергій Притула. Cайт телеканалу СТБ також вестиме онлайн-трансляцію заходу і першим повідомлятиме про переможців.

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