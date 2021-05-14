Євробачення-2021: найкращі виступи Ісландії на конкурсі

Ісландія бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення з 1986 року! Кращі результати Ісландії насьогодні – 2 других місця! Але які ще виступи Ісландії здивували європейських глядачів? Дізнайтеся прямо зараз!

Johanna – «Is It True?» (2009, 2 місце)

Йоханна Гвюдрун Йоунсдоттір народилася 16 жовтня 1990 року в Копенгагені, Данія. Співачка більше відома під псевдонімом Йоханна. Вона представляла Ісландію на Євробаченні в Москві 12-16 травня 2009 року. Йоханна виступала з піснею «Is It True?», Написаній Оскаром Поллом Свейнссон, Крістофером Нілом і Тінатін Джапарідзе.

Спочатку Йоханна повинна була співати приспів російською, складений Тінатін Джапарідзе, а куплети – англійською, але пізніше від цієї ідеї відмовилися, і пісня була виконана повністю англійською мовою. У першому півфіналі зі 174 балами Йоханна стала переможцем. У фіналі, набравши 218 балів, вона зайняла друге місце. Пізніше Йоханна зізналася в інтерв’ю, що отримати «срібло» вона ніяк не очікувала і друге місце для неї – «повний захват».

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Hatari – «Hatrið mun sigra» (2019, 10 місце)

Hatari – перформанс-арт-група з Рейк’явіка, яка представила Ісландію на Євробаченні-2019 і увійшла в першу десятку в фіналі (6-е місце за результатами голосування глядачів).

У грудні 2018 року група випустила свій третій сингл «Spillingardans» і оголосила про саморозпуск, вказавши в якості причини, що не «досягла успіху в поваленні капіталізму». Однак в січні 2019 року Hatari взяли участь в національному відборі Ісландії «Söngvakeppnin 2019», щоб представляти країну на Євробаченні з піснею «Hatrið mun sigra».

Соліст Ханніган пояснив, що участь в Євробаченні має стати ще одним експериментом для групи. Учасники колективу відкрито висловлювалися проти політики Ізраїлю в конфлікті з арабами. Ознайомившись з творчістю групи, ізраїльська некомерційна організація «Шурат а-Дін» закликала Міністерство внутрішніх справ своєї країни заборонити їм в’їзд.

Можливо, це не найкращий виступ Ісландії, але один з найскандальніших! Під час оголошення результатів глядацького голосування учасники продемонстрували в камеру прапори Палестини. Однак їх жест викликав здивування не тільки у ізраїльтян, а й у делегацій з інших країн, які почали освистувати групу Hatari, розцінивши, що демарш був не до місця і не до часу. Самі музиканти заявили, що так вони висловили протест проти «систематичних порушень прав людини в Газі», а Євробачення використовували як площадку для «передачі послання всьому прогресивному людству».

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Pollapönk – «No Prejudice» (2014 року, 15 місце)

«Pollapönk» – група, яка представляла Ісландію на конкурсі Євробачення-2014 за піснею «No Prejudice». Хейдар Едн Крістяунссон і Харальдюр Фрейр Гісласон спільно з Рейнаром Паудлем Стейнссон утворюють ісландську рок-групу «Botnleðja».

У 2014 році вони представили Європі дитячу музику в стилі пауер-поп і епатували публіку нестандартним номером.

Eurobandið – «This Is My Life» (2008, 14 місце)

Eurobandið (також Euroband) – поп-дует з Рейк’явіка, до складу якого входять Фрідрик Оумар і Регіна Оуск. Дует представив Ісландію на конкурсі Євробачення-2008 в Белграді (Сербія) з піснею «This Is My Life» ( «Це моє життя»). Спочатку пісня була виконана в другому півфіналі і набрала достатню кількість очок, щоб потрапити до фіналу конкурсу. У фіналі представники Ісландії отримали 64 бали і розташувалися на 14-й позиції (з 25-ти можливих). Учасники колективу також виступають сольно, і в даний час вони дуже популярні у себе на батьківщині.

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Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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