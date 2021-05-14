Евровидение-2021: лучшие выступления Исландии на конкурсе

Исландия принимает участие в международном конкурсе Евровидение с 1986 года! Лучшие результаты Исландии на сегодняшний день – 2 вторых места! Но какие еще выступления Исландии удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Johanna – «Is It True?» (2009, 2 место)

Йоханна Гвюдрун Йоунсдоттир родилась 16 октября 1990 года в Копенгагене, Дания. Певица больше известна под псевдонимом Йоханна. Она представляла Исландию на Евровидении в Москве 12—16 мая 2009 года. Йоханна выступала с песней «Is It True?», написанной Оскаром Поллом Свейнссоном, Кристофером Нилом и Тинатин Джапаридзе.

Изначально Йоханна должна была петь припев на русском, сочиненный Тинатин Джапаридзе, а куплеты — на английском, но позже от этой идеи отказались, и песня была исполнена полностью на английском языке. В первом полуфинале со 174 баллами Йоханна стала победителем. В финале, набрав 218 баллов, она заняла второе место. Позже Йоханна призналась в интервью, что получить «серебро» она никак не ожидала и второе место для нее — «полный восторг».

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Hatari – «Hatrið mun sigra» (2019, 10 место)

Hatari – перформанс-арт-группа из Рейкьявика, представившая Исландию на Евровидении-2019 и вошедшая в первую десятку в финале (6-е место по результатам голосования зрителей).

В декабре 2018 года группа выпустила свой третий сингл «Spillingardans» и объявила о самороспуске, указав в качестве причины, что «не преуспела в ниспровержении капитализма». Однако в январе 2019 года Hatari приняли участие в национальном отборе Исландии «Söngvakeppnin 2019», чтобы представлять страну на Евровидении с песней «Hatrið mun sigra».

Солист Ханниган объяснил, что участие в Евровидении должно стать еще одним экспериментом для группы. Участники коллектива открыто высказывались против политики Израиля в конфликте с арабами. Ознакомившись с творчеством группы, израильская некоммерческая организация «Шурат а-Дин» призвала Министерство внутренних дел своей страны запретить им въезд.

Возможно, это не лучшее выступление Исландии, но одно из самых скандальных! Во время объявления результатов зрительского голосования участники продемонстрировали в камеру флаги Палестины. Однако их жест вызвал удивление не только у израильтян, но и у делегаций из других стран, которые принялись освистывать группу Hatari, расценив, что демарш был не к месту и не ко времени. Сами музыканты заявили, что так они выразили протест против «систематических нарушений прав человека в Газе», а Евровидение использовали как площадку для «передачи послания всему прогрессивному человечеству».

Pollapönk – «No Prejudice» (2014, 15 место)

«Pollapönk» — группа, которая представляла Исландию на конкурсе Евровидение-2014 с песней «No Prejudice». Хейдар Эдн Кристяунссон и Харальдюр Фрейр Гисласон совместно с Рейнаром Паудлем Стейнссоном образуют исландскую рок-группу «Botnleðja».

В 2014 году они представили Европе детскую музыку в стиле пауэр-поп и эпатировали публику нестандартным номером.

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Eurobandið – «This Is My Life» (2008, 14 место)

Eurobandið (также Euroband) — поп-дуэт из Рейкьявика, в состав которого входят Фридрик Оумар и Регина Оуск. Дуэт представил Исландию на конкурсе Евровидение-2008 в Белграде (Сербия) с песней «This Is My Life» («Это моя жизнь»). Сначала песня была исполнена во втором полуфинале и набрала достаточное количество очков, чтобы попасть в финал конкурса. В финале представители Исландии получили 64 балла и расположились на 14-й позиции (из 25-ти возможных). Участники коллектива также выступают сольно, и в настоящее время они очень популярны у себя на родине.

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Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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