Кипр принимает участие в международном конкурсе Евровидение с 1981-го года! Элени Фурейра подарила Кипру 2-е место в 2018 году, что стало лучшим результатом Кипра на сегодняшний день. Но какие еще выступления Кипра удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Kristian Kostov – «Fuego» (2018, 2 место)

Кристиан выступила в первом полуфинале 8 мая 2018 года, сумела выйти в финал, и, получив большое количество баллов, заняла второе место в итоговой таблице, уступив израильской певице Нетте Барзилай. Вскоре после успеха на Евровидении она объявила, что подписала контракт с американской музыкальной компанией Sony Music и начала подготовку к международному турне «Eleni Foureira Summer Tour» с первой остановкой в ​​Мадриде и позже в других городах и странах, таких как Лондон, Барселона, Мальта, Тирана, Ибица, Стокгольм, Румыния и Амстердам.

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Tamta – «Replay» (2019, 13 место)



В июне 2008 года Тамта в интервью сказала, что хотела бы поучаствовать в конкурсе Евровидение. Греческие СМИ потребовали, чтобы Тамта представляла Грецию на Евровидение-2009. Но слухи не оправдались, и на конкурс поехал Сакис Рувас. А в декабре 2018 года Тамта была объявлена представителем Кипра на конкурсе песни Евровидение-2019 в Израиле.

Ivi Adamou – «La La Love» (2012, 16 место)

В 2011, после победы на конкурсе «Perfomance», певица получила возможность представить свою страну на очередном музыкальном конкурсе песни Евровидение, который прошел в столице Азербайджана Баку. В первом полуфинале заняла 7 место, получив 91 балл, что дало право пройти в финал Евровидения 2012. В финале заняла 16 место, получив 65 баллов.

В настоящее время Иви записывает второй студийный альбом. В середине июня 2018 года Иви Адаму родила дочь от известного музыканта Stavento.

Hovig Demirjian – «Gravity» (2017, 21 место)

21 октября 2016 года было объявлено, что Овиг будет представлять Кипр на 62-м конкурсе песни Евровидение, которое пройдет в Киеве в 2017 году, с песней «Gravity». В финале Овиг занял лишь 21 место из 26.

Minus One – «Alter Ego» (2016, 21 место)



В 2016 группа Minus One исполнила песню «Alter Ego» и заняла 8-е место в полуфинале и вышла в финал конкурса. Однако тогда распространились слухи о том, что их песня является плагиатом. В частности, ведущий радиостанции BBC Radio 4 Скотт Миллз во время трансляции первого полуфинала заявил, что песня является плагиатом на «Somebody Told Me» группы The Killers. Тем не менее, группа выступила в финале 14 мая, где заняла 21-е место.

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Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UА: Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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