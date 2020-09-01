Как уберечься от магии на свадьбе: советы ведьмы Ярославы Федоровой

Свадьба – это, безусловно, один из самых счастливых дней в жизни каждого человека. Но все же не стоит забывать о том, что всегда найдутся завистники либо соперники, желающие навредить новой семье или рассорить пару. Именно поэтому финалистка «Битвы экстрасенсов»-5 и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярослава Федорова решила напомнить некоторые народные традиции, направленные на то, чтобы уберечь молодую пару от негатива в такой прекрасный день.

На свадьбе к нарядам жениха и невесты всегда прикалывают булавки (конечно же, не на виду). Иногда невесте на талию, под платье, подвязывают красную шерстяную нить.

Для защиты от негатива идеально подходит соль. Ее можно смешать с сухими травами (полынь, чабрец, мята) и засыпать в маленькие тканевые мешочки. Один положить в карман жениху и другой – подколоть под платье невесты.

Утром жених и невеста должны начать приготовление с умывания святой водой.

Свадебный каравай и торт должны быть испечены замужней женщиной, счастливой в браке. Именно при таком условии эти обязательные атрибуты любой свадьбы будут залогом долгой и счастливой семейной жизни.

Обручальные кольца тоже считаются оберегом для молодоженов. При их выборе нужно отдавать предпочтение гладким моделям, без узоров и камней.

Свадебный рушник невеста должна подготовить (вышить или купить) сама. Если по каким-либо причинам она этого сделать не может, то это можно поручить матери невесты. Но ни в коем случае не случайным людям! И после того, как рушник будет использован во всех свадебных обрядах, его сразу прячут и хранят как семейную реликвию. За этим нужно очень строго следить, ведь с использованием этого важного свадебного атрибута могут быть сделаны сильные рассорки или даже порчи на молодоженов.

Внимательно отнеситесь к выбору букета невесты: в композиции не должно быть цветов с шипами. Также некоторые недоброжелатели могут преподнести букет с четным количеством цветков, поэтому к таким дарам тоже нужно присматриваться. Для этого у молодоженов есть помощники: свидетель и свидетельница.

Ярослава Федорова также обращает внимание на финансовый вопрос – никогда не устраивайте праздник на одолженные деньги! В этом случае новая семья будет постоянно в долгах. Подаренные на свадьбу деньги также не нужно направлять на погашение старых долгов. Купите что-то нужное или просто красивое в дом. Или же потратьте каким-то иным способом на радость новой семье.

Кроме того, Ярослава Федорова напоминает, что день, когда рождается новая семья, должен проходить в комфортной позитивной обстановке. Это не время для ссор и претензий. Будьте веселы и наслаждайтесь праздником. А любовь, уважение и верность молодых – это самый главный оберег от любого негатива.

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