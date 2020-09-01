Як вберегтися від магії на весіллі: поради відьми Ярослави Федорової

Весілля – це, безумовно, один з найщасливіших днів у житті кожної людини. Але все ж не варто забувати про те, що завжди знайдуться заздрісники або суперники, які бажають нашкодити новій сім’ї або посварити пару. Саме тому фіналістка «Битви екстрасенсів» -5 і експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Ярослава Федорова вирішила нагадати деякі народні традиції, спрямовані на те, щоб вберегти молоду пару від негативу в такий прекрасний день.

На весіллі до вбрань нареченого і нареченої завжди приколюють шпильки (звичайно ж, не при людях). Іноді нареченій на талію, під плаття, підв’язують червону вовняну нитку.

Для захисту від негативу ідеально підходить сіль. Її можна змішати з сухими травами (полин, чебрець, м’ята) і засипати в маленькі тканинні мішечки. Один покласти в кишеню нареченому і інший – підколоти під плаття нареченої.

Вранці наречений і наречена повинні почати приготування з умовно святою водою.

Весільний коровай і торт повинні бути спечені заміжньою жінкою, щасливою в шлюбі. Саме за такої умови ці обов’язкові атрибути будь-якого весілля будуть запорукою довгого і щасливого сімейного життя.

Обручки теж вважаються оберегом для молодят. При їх виборі потрібно віддавати перевагу гладким моделям, без візерунків і каменів.

Весільний рушник наречена повинна підготувати (вишити або купити) сама. Якщо з яких-небудь причин вона цього зробити не може, то це можна доручити матері нареченої. Але ні в якому разі не випадковим людям! І після того, як рушник буде використаний у всіх весільних обрядах, його відразу ховають і зберігають як сімейну реліквію. За цим потрібно дуже строго стежити, адже з використанням цього важливого весільного атрибуту можуть бути зроблені сильні сварки або навіть псування на молодят.

Уважно поставтеся до вибору букета нареченої: в композиції не повинно бути кольорів з шипами. Також деякі недоброзичливці можуть піднести букет з парною кількістю квіток, тому до таких дарів теж потрібно придивлятися. Для цього у молодят є помічники: свідки.

Ярослава Федорова також звертає увагу на фінансове питання – ніколи не влаштовуйте свято на позичені гроші! У цьому випадку нова сім’я буде постійно в боргах. Подаровані на весілля гроші також не потрібно направляти на погашення старих боргів. Купіть щось потрібне чи просто гарне в будинок. Або ж витратьте якимось іншим способом на радість нової сім’ї.

Крім того, Ярослава Федорова нагадує, що день, коли народжується нова сім’я, повинен проходити в комфортній позитивній обстановці. Це не час для сварок і претензій. Будьте веселі і насолоджуйтеся святом. А любов, повагу і вірність молодих – це найголовніший оберіг від будь-якого негативу.

Не пропустіть новий випуск «Слідство ведуть екстрасенси» 6 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ.

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