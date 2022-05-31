Павло і Анна в мирний час виробляли костюми роботів-трансформерів – один з них навіть з’явився в одному відомих українських розважальних шоу. А після початку повномасштабної війни Павло і Анна почали виготовляти наколінники для військових, і зараз навіть розробляють тримач для тепловізора. Сюжет про креативників, які шили костюми для вигаданих героїв, а тепер роблять для справжніх, дивіться в програмі Все буде добре. Ми з України випуск від 31.05.2022.

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Випуск Ми з України від 30.05.2022