Павел и Анна в мирное время производили костюмы роботов-трансформеров – один из них даже появился в одном из известных украинских развлекательных шоу. А после начала полномасштабной войны Павел и Анна начали производить наколенники для военных, и сейчас даже разрабатывают держатель для тепловизора. Сюжет о креативщиках, которые шили костюмы для вымышленных героев, а теперь делают для настоящих, смотрите в программе Все буде добре. Ми з України выпуск от 31.05.2022.

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Все буде добре! Ми з України смотреть все выпуски

Выпуск Ми з України от 30.05.2022