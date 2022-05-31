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Video: Павел и Анна производят амуницию для ВСУ

История Павла и Анны, который играет на гитаре под обстрелами: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 31.05.2022 на сайте СТБ
Выпуск Выпуск от 31.05.2022 | 31.05.2022 | Ми з України

Павел и Анна в мирное время производили костюмы роботов-трансформеров – один из них даже появился в одном из известных украинских развлекательных шоу. А после начала полномасштабной войны Павел и Анна начали производить наколенники для военных, и сейчас даже разрабатывают держатель для тепловизора. Сюжет о креативщиках, которые шили костюмы для вымышленных героев, а теперь делают для настоящих, смотрите в программе Все буде добре. Ми з України выпуск от 31.05.2022.

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