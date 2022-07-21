Ми з України: історія карикатуристів з Одеси дивитись онлайн випуск від 21.07.2022

Video: Карикатуристи з Одеси викривають і висміюють ворожу пропаганду
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Випуск від 21.07.2022 | 21.07.2022 | Ми з України
Дивіться онлайн Все буде добре. Ми з України, щоб дізнатися дотепну та мотивуючу історію одеських митців, які організували виставку карикатур на антивоєнну тематику. Художники впевнені, що сміх відганяє страх, а мова мистецтва доносить усьому світові правду про війну. Усі подробиці дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 21.07.2022 на сайті СТБ!
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