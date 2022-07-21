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Все буде добре

Video: Карикатуристи з Одеси викривають і висміюють ворожу пропаганду

Історія карикатуристів з Одеси, які викривають і висміюють ворожу пропаганду: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 21.07.2022 на сайті СТБ
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Ми з України: історія карикатуристів з Одеси дивитись онлайн випуск від 21.07.2022
Все буде добре

Карикатуристи з Одеси викривають і висміюють ворожу пропаганду

 Ми з України: історія карикатуристів з Одеси дивитись онлайн випуск від 21.07.2022
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Дивіться онлайн Все буде добре. Ми з України, щоб дізнатися дотепну та мотивуючу історію одеських митців, які організували виставку карикатур на антивоєнну тематику. Художники впевнені, що сміх відганяє страх, а мова мистецтва доносить усьому світові правду про війну. Усі подробиці дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 21.07.2022 на сайті СТБ!

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