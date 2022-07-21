Ми з України: історія карикатуристів з Одеси дивитись онлайн випуск від 21.07.2022

Video: Карикатуристи з Одеси викривають і висміюють ворожу пропаганду

Історія карикатуристів з Одеси, які викривають і висміюють ворожу пропаганду: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 21.07.2022 на сайті СТБ