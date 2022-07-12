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Все буде добре

Video: Друзі-айтівці виготовляють повербанки з акумуляторів електронних сигарет

Історія друзів-айтівців, які активно допомагають нашим захисникам: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 12.07.2022 на сайті СТБ
Випуски
Ми з України: історія друзів-айтівців дивитись онлайн випуск від 12.07.2022
Все буде добре

Друзі-айтівці виготовляють повербанки з акумуляторів електронних сигарет

 Ми з України: історія друзів-айтівців дивитись онлайн випуск від 12.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 11.07.2022

 Ми з України: історія друзів-айтівців дивитись онлайн випуск від 12.07.2022
Все буде добре

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Випуск від 12.07.2022 | 12.07.2022 | Ми з України

У проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 12.07.2022 ви познайомитеся з друзями-айтівцями, які активно допомагають нашим захисникам. Коли в Україні почався дефіцит на повербанки, хлопці знайшли спосіб, як зробити їх із акумуляторів одноразових електронних сигарет. Що з цього вийшло? Дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Ми з України на сайті СТБ!

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