Ми з України: історія друзів-айтівців дивитись онлайн випуск від 12.07.2022

Video: Друзі-айтівці виготовляють повербанки з акумуляторів електронних сигарет
Топ проєкти
Дивіться також
Випуск від 12.07.2022 | 12.07.2022 | Ми з України
У проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 12.07.2022 ви познайомитеся з друзями-айтівцями, які активно допомагають нашим захисникам. Коли в Україні почався дефіцит на повербанки, хлопці знайшли спосіб, як зробити їх із акумуляторів одноразових електронних сигарет. Що з цього вийшло? Дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Ми з України на сайті СТБ!
Все буде добре! Ми з України дивитися всі випуски