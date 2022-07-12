Ми з України: історія друзів-айтівців дивитись онлайн випуск від 12.07.2022

Video: Друзі-айтівці виготовляють повербанки з акумуляторів електронних сигарет

Історія друзів-айтівців, які активно допомагають нашим захисникам: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 12.07.2022 на сайті СТБ