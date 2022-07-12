Ми з України: история друзей-айтишников смотреть онлайн выпуск от 12.07.2022

Выпуск от 12.07.2022 | 12.07.2022 | Ми з України

В проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 12.07.2022 вы познакомитесь с друзьями-айтишниками, которые активно помогают нашим защитникам. Когда в Украине начался дефицит повербанков, ребята нашли способ, как сделать их из аккумуляторов одноразовых электронных сигарет. Что из этого вышло? Смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Ми з України на сайте СТБ!

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Ми з України смотреть все выпуски

Выпуск Ми з України от 11.07.2022