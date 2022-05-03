5-річний Захар з Гостомеля – талановитий музикант і справжній патріот своєї країни. Коли російські окупанти вдерлися до Гостомеля та оселилися в їхній квартирі, хлопчику і його мамі довелося 10 днів ховатися у підвалі. Щоб заспокоїти сина, який здригався від вибухів, Лариса запропонувала йому займатися улюбленою справою – грою на скрипці. Хочете познайомитися з юним скрипалем Захаром, який зміг вирватися з окупації та підкорити світ любов’ю до гри на скрипці? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Ми з України випуск від 03.05.2022 на сайті СТБ!

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Випуск Ми з України від 02.05.2022