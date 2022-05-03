5-летний Захар из Гостомеля – талантливый музыкант и настоящий патриот своей страны. Когда российские кафиры ворвались в Гостомель и поселились в их квартире, мальчику и его маме пришлось 10 дней прятаться в подвале. Чтобы успокоить вздрагивающего от взрывов сына, Лариса предложила ему заняться любимым делом – игрой на скрипке. Хотите познакомиться с юным скрипачом Захаром, который смог вырваться из оккупации и покорить мир любовью к игре на скрипке? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 03.05.2022 на сайте СТБ!

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