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Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 25 липня?

25.07.2022

Сьогодні, 25 липня, о 23:10 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в анонсі STB.UA.

допомога психолога андрей жельветро

Більше на тему: Як пояснити дитині, що родина не готова прихистити тварину під час війни, розповідає Андрій Жельветро

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу. 

У понеділок, 25.07.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:

  • Навчання у воєнний час: як вчителям працювати з дітьми під час війни?
  • Як побороти апатію та небажання щось робити під час війни?
  • Що робити, якщо після бомбосховища дитина боїться темряви?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 25 липня о 23:10 на СТБ!

Більше на тему: Як пережити втрату друзів на війні, рекомендації психолога Андрія Жельветро

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