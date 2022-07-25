«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 25 июля?

Сегодня, 25 июля, в 23:10 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Андрей Жельветро ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в анонсе STB.UA.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

В понедельник, 25.07.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» поделятся советами:

Учеба в военное время: как учителям работать с детьми во время войны?

Как побороть апатию и нежелание что-либо делать во время войны?

Что делать, если после бомбоубежища ребенок боится темноты?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 25 июля в 23:10 на СТБ!

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