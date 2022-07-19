«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 19 липня?

Сьогодні, 19 липня, о 23:10 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в анонсі STB.UA.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу.

У вівторок, 19.07.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:

Як пояснити дитині, що тато у військовій формі їй не загрожує?

Що робити, якщо від стресу з’явилися хвороби, через які не можеш працювати?

Як пояснити дитині, що родина не готова прихистити тварину під час війни?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 19 липня о 23:10 на СТБ!

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