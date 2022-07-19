«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 19 липня?
Сьогодні, 19 липня, о 23:10 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в анонсі STB.UA.
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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу.
У вівторок, 19.07.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:
- Як пояснити дитині, що тато у військовій формі їй не загрожує?
- Що робити, якщо від стресу з’явилися хвороби, через які не можеш працювати?
- Як пояснити дитині, що родина не готова прихистити тварину під час війни?
Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
Дивіться «Допомогу психолога» 19 липня о 23:10 на СТБ!
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