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Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 19 июля?

19.07.2022

Сегодня, 19 июля, в 23:10 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Андрей Жельветро ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в анонсе STB.UA.

допомога психолога андрей жельветро

Больше по теме: Как пережить потерю друзей на войне, рекомендации психолога Андрея Жельветро

«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

Во вторник, 19.07.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» поделятся советами:

  • Как объяснить ребенку, что папа в военной форме ему не угрожает?
  • Что делать, если от стресса появились болезни, из-за которых не можешь работать?
  • Как объяснить ребенку, что семья не готова приютить животное во время войны?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 19 июля в 23:10 на СТБ!

Больше по теме: Как спасти брак и наладить отношения с женой на расстоянии, рассказывает Андрей Жельветро

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