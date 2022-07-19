«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 19 июля?

Сегодня, 19 июля, в 23:10 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Андрей Жельветро ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в анонсе STB.UA.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

Во вторник, 19.07.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» поделятся советами:

Как объяснить ребенку, что папа в военной форме ему не угрожает?

Что делать, если от стресса появились болезни, из-за которых не можешь работать?

Как объяснить ребенку, что семья не готова приютить животное во время войны?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 19 июля в 23:10 на СТБ!

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