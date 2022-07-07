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Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 7 липня?

07.07.2022

Сьогодні, 7 липня, о 23:10 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в анонсі STB.UA.

допомога психолога андрей жельветро

Більше на тему: Як нормалізувати сон після пережитих страшних стресових подій, розповів Андрій Жельветро

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу. 

У четвер, 07.07.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:

  • Що робити зі страхом загинути від обстрілу росіянами, поки займаєтеся побутовими справами?
  • Як врятувати шлюб і налагодити стосунки з дружиною на відстані?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 7 липня о 23:10 на СТБ!

Більше на тему: Допомога психолога: Як позбутися нав’язливої звички гризти нігті та губи через стрес?

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