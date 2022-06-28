Як позбутися звички гризти нігті та кусати губи: допомога психолога

Допомога психолога: Як позбутися нав’язливої звички гризти нігті та губи через стрес?

Через постійну емоційну напругу в українців почали з’являтися стресові звички. Гризти нігті, кусати губи, смикати волосся — все це ознаки стресу. Та причина не просто у хвилюванні. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро пояснює, як правильно позбутися нав’язливих звичок.

40-річна Катя родом з м. Миколаєва. Під час війни почала гризти нігті та дерти кутикулу, як це робила в підлітковому віці. Може навіть травмувати себе до крові та набряків пальців. Їй соромно показувати руки. Тепер Катя не знає, як позбутися цієї звички.

Як позбутися нав’язливої звички гризти нігті, кусати губи та висмикувати волосся

Знайдіть своє слабке місце, що вас найбільше тривожить.

Кількість людей, які травмують себе у такий спосіб, зросла. Треба визначити персональну причину. Немає проблем, які не можна вирішити. Є рішення, які ми не можемо прийняти.

Завмирайте на 5-10 секунд, коли помічаєте себе на поганій звичці. Спрямовуйте увагу на навколишній світ. Стежте за станом нігтів та кутикули.

Майте поруч ножиці та пилку.

Зробіть максимально незручним доступ до поганої звички.

Наносьте на руки крем, бальзам на губи, спробуйте манікюр із товстим шаром лаку.

Займайте руки та рот, щоб не нашкодити собі.

Спробуйте займати руки антистрес-іграшками.

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