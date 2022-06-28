Как избавиться от привычки грызть ногти и кусать губы: допомога психолога

Допомога психолога: Как избавиться от навязчивой привычки грызть ногти и губы через стресс?
Из-за постоянного эмоционального напряжения у украинцев начали появляться стрессовые привычки. Грызть ногти, кусать губы, дергать волосы – все это признаки стресса. И причина не просто в волнении. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро объясняет, как правильно избавиться от навязчивых привычек.
40-летняя Катя родом из г. Николаева. Во время войны начала грызть ногти и драть кутикулу, как это делала в подростковом возрасте. Может даже травмировать себя до крови и воспаления пальцев. Кате стыдно показывать руки. Теперь она не знает, как избавиться от этой привычки.
Как избавиться от навязчивой привычки грызть ногти, кусать губы, выдергивать волосы
- Найдите свое слабое место, которое вас больше всего тревожит.
Надо определить персональную причину. Нет проблем, которые нельзя решить. Есть решения, которые мы не можем принять.
- Замирайте на 5-10 секунд, когда замечаете себя на плохой привычке. В этот момент сфокусируйте внимание на окружающем мире.
- Следите за состоянием ногтей и кутикулы.
Держите ножницы и пилочку рядом.
- Сделайте максимально неудобным доступ к плохой привычке.
Наносите на руки крем, бальзам на губы, попробуйте маникюр с толстым слоем лака.
- Занимайте руки и рот, чтобы не навредить себе.
Займите руки антистресс-игрушками.
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