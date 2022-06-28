Как избавиться от привычки грызть ногти и кусать губы: допомога психолога

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Все буде добре

Допомога психолога: Как избавиться от навязчивой привычки грызть ногти и губы через стресс?

28.06.2022

Из-за постоянного эмоционального напряжения у украинцев начали появляться стрессовые привычки. Грызть ногти, кусать губы, дергать волосы – все это признаки стресса. И причина не просто в волнении. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Андрей Жельветро объясняет, как правильно избавиться от навязчивых привычек.

Допомога психолога Андрій Жельветро

40-летняя Катя родом из г. Николаева. Во время войны начала грызть ногти и драть кутикулу, как это делала в подростковом возрасте. Может даже травмировать себя до крови и воспаления пальцев. Кате стыдно показывать руки. Теперь она не знает, как избавиться от этой привычки.

Как избавиться от навязчивой привычки грызть ногти, кусать губы, выдергивать волосы

  1. Найдите свое слабое место, которое вас больше всего тревожит.

Надо определить персональную причину. Нет проблем, которые нельзя решить. Есть решения, которые мы не можем принять. 

  1. Замирайте на 5-10 секунд, когда замечаете себя на плохой привычке. В этот момент сфокусируйте внимание на окружающем мире.
  2. Следите за состоянием ногтей и кутикулы.

Держите ножницы и пилочку рядом.

  1. Сделайте максимально неудобным доступ к плохой привычке.

Наносите на руки крем, бальзам на губы, попробуйте маникюр с толстым слоем лака.

  1. Занимайте руки и рот, чтобы не навредить себе.

Займите руки антистресс-игрушками. 

Допомога психолога

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

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