Как избавиться от привычки грызть ногти и кусать губы: допомога психолога

Допомога психолога: Как избавиться от навязчивой привычки грызть ногти и губы через стресс?

Из-за постоянного эмоционального напряжения у украинцев начали появляться стрессовые привычки. Грызть ногти, кусать губы, дергать волосы – все это признаки стресса. И причина не просто в волнении. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро объясняет, как правильно избавиться от навязчивых привычек.

40-летняя Катя родом из г. Николаева. Во время войны начала грызть ногти и драть кутикулу, как это делала в подростковом возрасте. Может даже травмировать себя до крови и воспаления пальцев. Кате стыдно показывать руки. Теперь она не знает, как избавиться от этой привычки.

Как избавиться от навязчивой привычки грызть ногти, кусать губы, выдергивать волосы

Найдите свое слабое место, которое вас больше всего тревожит.

Надо определить персональную причину. Нет проблем, которые нельзя решить. Есть решения, которые мы не можем принять.

Замирайте на 5-10 секунд, когда замечаете себя на плохой привычке. В этот момент сфокусируйте внимание на окружающем мире. Следите за состоянием ногтей и кутикулы.

Держите ножницы и пилочку рядом.

Сделайте максимально неудобным доступ к плохой привычке.

Наносите на руки крем, бальзам на губы, попробуйте маникюр с толстым слоем лака.

Занимайте руки и рот, чтобы не навредить себе.

Займите руки антистресс-игрушками.

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