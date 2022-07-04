Як налагодити режим сну під час війни: допомога психолога

Як нормалізувати сон після пережитих страшних стресових подій, розповів Андрій Жельветро

Мільйони українців, незалежно від того, чи вони виїхали за кордон, чи залишилися вдома, чи опинилися в окупації, переживають стрес та відчувають багато емоцій. Іноді це поєднання може приводити до погіршення сну, а якщо проходить більше часу ― до хвороб. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро розповідає, як нормалізувати сон після пережитих стресових та страшних подій під час війни.

Наталя із Києва живе із чоловіком, у неї 21-річна дочка та 6-річний син. Після 24 лютого вони виїхали у будиночок під Бородянку. Там жили у страшному шумі та під бомбардуванням і ракетними ударами росіян. У Наталі почалися сни, в яких її то розстрілюють, то розбомблюють. Коли все припинилося, розпочалися нові проблеми ― виснаження під час сну, тривожний сон, сильне закусування губ, стискання кулаків до синців уві сні.

Як нормалізувати сон після пережитих страшних стресових подій?

Визначте свій страх та розробіть план дій, якщо страх реалізується.

Коли у вас буде обізнаність про ситуацію та план дій ― ви матимете спокій.

Практикуйте експресивне письмо.

Причина напруження не вирішена, емоції сидять у нас, а під час розслаблення психіка намагається позбавитися емоцій ― уві сні. Щоб випустити емоції, треба пробувати експресивне письмо: увімкніть таймер на 20 хвилин та пишіть все, що приходить у голову на даний момент. Практикуйте це мінімум 4 дні, потім можете продовжувати за бажанням. Якщо під час письма з’являться емоції, треба їх випустити.

Намалюйте свій сон.

Сон ― це сукупність підсвідомого. Щоб вивести його на свідоме ― намалюйте, наприклад, фарбами. Можна згодом намалювати ще одну картину, використовуючи інші кольори-емоції.

Діліться своїми емоціями з тими, хто готовий вислухати.

Проговорюючи, ми позбавляємося зайвих емоцій та думок. Говоріть із тими, хто вас чує та з ким ви на одній хвилі.

Обіймайте щось приємне, коли засинаєте.

Можна взяти велику пухнасту іграшку, аби перенаправити фізичний тиски. Крім того, ви будете відчувати, що ви не самі.

Створіть власну медитацію на основі найзаповітніших мрій.

Диктуйте на диктофон свої мрії, розкажіть про місце, де ви хочете побувати.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі у першій половині дня.

Для того, щоб вироблявся мелатонін, треба гуляти в першій половині дня.

Змініть обстановку в кімнаті, в якій спите.

Експериментуйте. Поверніть ліжко на 180 градусів, наприклад,щоб бути головою до вікна. Здивуйте тіло та підсвідомість.

Придбайте або пошийте саше із ароматними травами.

Аромати хмелю, ромашки, сосни, лаванди, хвої заспокоюють.

Перепишіть сценарій свого нічного жахіття.

Якщо страшний сон весь час повторюється ― випишіть його на папері, й перепишіть кінцівку, налаштуйтеся на конкретний сон, та скажіть, який сон ви побачите замість жахіття, налаштуйтеся на цей новий сон.

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