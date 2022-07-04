Как наладить режим сна во время войны: допомога психолога

Как нормализовать сон после пережитых страшных стрессовых событий, рассказал Андрей Жельветро
Миллионы украинцев, независимо от того, уехали они за границу, остались дома, оказались в оккупации, испытывают стресс и много эмоций. Иногда это сочетание может приводить к ухудшению сна, а если проходит больше времени ― к болезням. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказывает, как нормализовать сон после пережитых стрессовых и страшных событий во время войны.
Наталья из Киева живет с мужем, у нее 21-летняя дочь и 6-летний сын. После 24 февраля они уехали в домик под Бородянку. Там жили в страшном шуме, под бомбежкой и ракетными ударами россиян. У Натальи начались сны, в которых ее то расстреливают, то бомбят. Когда все прекратилось, начались новые проблемы ― истощение во время сна, тревожный сон, закусывание губ во сне, сжатие кулаков до синяков.
Как нормализовать сон после пережитых страшных стрессовых событий?
- Определите страх и разработайте план действий, если страх реализуется.
Когда у вас будет осведомленность о ситуации и плане действий — вы будете спокойны.
- Пробуйте экспрессивное письмо.
Причина напряжения не решена, эмоции сидят в нас, во время расслабления психика пытается избавиться от эмоций ― во сне. Чтобы выпустить эмоции, нужно пробовать экспрессивное письмо: включите таймер на 20 минут и пишите все, что приходит в голову на данный момент. Упражняйтесь в этом минимум 4 дня, затем можете продолжать по желанию. Если во время письма возникнут эмоции, нужно их выпустить.
- Нарисуйте свой сон.
Сон ― это совокупность подсознательного. Чтобы вывести его на сознательное ― нарисуйте, например, красками. Затем можно нарисовать другую картину, используя другие цвета-эмоции.
- Делитесь своими эмоциями с теми, кто готов выслушать.
Проговаривая, мы избавляемся от лишних эмоций и мыслей. Говорите с теми, кто слышит вас и с кем вы на одной волне.
- Обнимайте что-нибудь приятное, когда засыпаете.
Можно взять большую пушистую игрушку, чтобы перенаправить физическое давление. Кроме того, вы будете чувствовать, что вы не одна.
- Создайте собственную медитацию на основе самых заветных мечтаний.
Диктуйте на диктофон свои мечты, расскажите о месте, где вы хотите побывать.
- Проводите больше времени на открытом воздухе в первой половине дня.
Для того чтобы производился мелатонин, нужно гулять в первой половине дня, а не во второй.
- Измените обстановку в комнате, где спите.
Экспериментируйте. Поверните кровать на 180 градусов, например, чтобы быть головой к окну. Удивите тело и подсознание.
- Купите или сшейте саше с ароматными травами.
Ароматы хмеля, ромашки, сосны, лаванды, хвои успокаивают.
- Перепишите сценарий ночного ужаса.
Если страшный сон все время повторяется – выпишите его на бумаге, и перепишите концовку, настройтесь на конкретный сон, и скажите, какой сон вы увидите вместо ужаса, настройтесь на этот новый сон. Повторяйте себе, что вы увидите новый сон с хорошей концовкой.
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