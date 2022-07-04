Как наладить режим сна во время войны: допомога психолога

Как нормализовать сон после пережитых страшных стрессовых событий, рассказал Андрей Жельветро

Миллионы украинцев, независимо от того, уехали они за границу, остались дома, оказались в оккупации, испытывают стресс и много эмоций. Иногда это сочетание может приводить к ухудшению сна, а если проходит больше времени ― к болезням. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказывает, как нормализовать сон после пережитых стрессовых и страшных событий во время войны.

Наталья из Киева живет с мужем, у нее 21-летняя дочь и 6-летний сын. После 24 февраля они уехали в домик под Бородянку. Там жили в страшном шуме, под бомбежкой и ракетными ударами россиян. У Натальи начались сны, в которых ее то расстреливают, то бомбят. Когда все прекратилось, начались новые проблемы ― истощение во время сна, тревожный сон, закусывание губ во сне, сжатие кулаков до синяков.

Как нормализовать сон после пережитых страшных стрессовых событий?

Определите страх и разработайте план действий, если страх реализуется.

Когда у вас будет осведомленность о ситуации и плане действий — вы будете спокойны.

Пробуйте экспрессивное письмо.

Причина напряжения не решена, эмоции сидят в нас, во время расслабления психика пытается избавиться от эмоций ― во сне. Чтобы выпустить эмоции, нужно пробовать экспрессивное письмо: включите таймер на 20 минут и пишите все, что приходит в голову на данный момент. Упражняйтесь в этом минимум 4 дня, затем можете продолжать по желанию. Если во время письма возникнут эмоции, нужно их выпустить.

Нарисуйте свой сон.

Сон ― это совокупность подсознательного. Чтобы вывести его на сознательное ― нарисуйте, например, красками. Затем можно нарисовать другую картину, используя другие цвета-эмоции.

Делитесь своими эмоциями с теми, кто готов выслушать.

Проговаривая, мы избавляемся от лишних эмоций и мыслей. Говорите с теми, кто слышит вас и с кем вы на одной волне.

Обнимайте что-нибудь приятное, когда засыпаете.

Можно взять большую пушистую игрушку, чтобы перенаправить физическое давление. Кроме того, вы будете чувствовать, что вы не одна.

Создайте собственную медитацию на основе самых заветных мечтаний.

Диктуйте на диктофон свои мечты, расскажите о месте, где вы хотите побывать.

Проводите больше времени на открытом воздухе в первой половине дня.

Для того чтобы производился мелатонин, нужно гулять в первой половине дня, а не во второй.

Измените обстановку в комнате, где спите.

Экспериментируйте. Поверните кровать на 180 градусов, например, чтобы быть головой к окну. Удивите тело и подсознание.

Купите или сшейте саше с ароматными травами.

Ароматы хмеля, ромашки, сосны, лаванды, хвои успокаивают.

Перепишите сценарий ночного ужаса.

Если страшный сон все время повторяется – выпишите его на бумаге, и перепишите концовку, настройтесь на конкретный сон, и скажите, какой сон вы увидите вместо ужаса, настройтесь на этот новый сон. Повторяйте себе, что вы увидите новый сон с хорошей концовкой.

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