Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Все проекты
ua
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 7 июля?

07.07.2022

Сегодня, 7 июля, в 23:10 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Андрей Жельветро ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в анонсе STB.UA.

допомога психолога андрей жельветро

Больше по теме: Как нормализовать сон после пережитых страшных стрессовых событий, рассказал Андрей Жельветро

«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

В четверг, 07.07.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» поделятся советами:

  • Что делать со страхом погибнуть от обстрела россиянами, пока занимаетесь бытовыми делами?
  • Как спасти брак и наладить отношения с женой на расстоянии?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 7 июля в 23:10 на СТБ!

Больше по теме: Допомога психолога: Как избавиться от навязчивой привычки грызть ногти и губы через стресс?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
рыбные нагетсы
Все буде добре

Рыбные наггетсы с фенхелем: пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко

 Допомога психолога: что будет в выпуске от 7 июля
Все буде добре

Как сделать сыр фета в домашних условиях: рецепт Константина Грубича

 Допомога психолога: что будет в выпуске от 7 июля
Все буде добре

Топ-5 ошибок при качании пресса. Советы Аниты Луценко

 Допомога психолога: что будет в выпуске от 7 июля
Все буде добре

8 рецептов банановых коктейлей на любой вкус

 Допомога психолога: что будет в выпуске от 7 июля
Все буде добре

Ми з України: Юлия из России грезит об Украине и помогает ВСУ

 Допомога психолога: что будет в выпуске от 7 июля
Все буде добре

Как выбрать черешню правильно
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить