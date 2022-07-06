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Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 6 липня?

06.07.2022

Сьогодні, 6 липня, о 23:10 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психологиня Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в анонсі STB.UA.

Допомога психолога 06.07.2022 Світлана Арефнія

Більше на тему: Як позбутися залежності від азартних ігор, розказала Світлана Арефнія

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу. 

У середу, 06.07.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:

  • Як позбутися нав`язливої думки, що під час війни в будь-який момент можеш померти?
  • Як людям після поранення на війні прийняти свою нову зовнішність і не комплексувати?
  • Як підтримувати та мотивувати одне одного в командній роботі в умовах війни?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 6 липня о 23:10 на СТБ!

Більше на тему: Допомога психолога: Як зберегти стосунки з коханим, у якого депресія через поранення на війні?

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