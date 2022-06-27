Допомога психолога: Як зберегти стосунки з коханим, у якого депресія через поранення на війні?

Від початки повномасштабного вторгнення росії в Україну тисячі воїнів стали на захист Батьківщини. Проте, на війні бувають поранення, й іноді вони можуть призвести до депресії через те, що життя не буде таким, як раніше. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія дає поради, як зберегти стосунки з коханим після поранення на війні.

Марина з Києва розповіла, що її хлопець на війні отримав поранення і зараз у депресії. Він вирішив розійтися з нею. Каже, що вони тепер мріють про те, чого не може бути ― ні зустрічі, ні майбутніх стосунків. Чоловік зізнався, що його більше немає, і дівчина має жити далі без думок про минуле. Марина не знає, як вчинити та зберегти стосунки.

Депресія через поранення

Переживаючи складні почуття, людина, яку поранили, починає організовувати свій простір так, щоб нікому не бути тягарем. Вона вважає за краще відторгнути близьку людину, адже боїться, що вона може піти. В такий спосіб травмований захищає себе. Проте головна потреба залишається ― отримати підтримку.

Що веде до депресії через поранення:

Відмова від підтримки;

Розрив соціальних контактів;

Замкнутість у собі;

Відторгнення свого тіла;

Неприйняття змін.

Як зберегти стосунки з коханим, у якого депресія внаслідок поранення на війні

Чоловіку:

Усвідомте, що ви зараз не один ― поруч люди, які вас люблять і хочуть підтримати.

Ви не один такий. До того ж люди поряд хочуть вас підтримати.

Дайте шанс коханій людині піклуватися про вас.

Ви робите боляче близькій людині, коли відмовляєтеся від підтримки. Коли людина вас любить, вона хоче піклуватися про вас. Лише тільки разом можна подолати проблеми.

Дівчині:

Не ображайтеся на коханого чоловіка.

Необхідно потерпіти та зрозуміти, що віддалення не тому, що вас розлюбили, а тому що чоловік вчиться приймати себе таким, як є.

Попросіть коханого не поспішати з прийняттям рішення.

Потрібен час зрозуміти, що відбулося.

Щодня надсилайте коханому повідомлення зі словами підтримки.

Треба бути стабільною у своїй підтримці. Пишіть, що ви продовжуєте кохати близьку людину.

Дізнайтеся через родичів та друзів коханого, чи все у нього гаразд.

Не завжди є можливість поговорити по телефону. Тому, якщо є можливість, дізнавайтеся від близьких, як він.

Не реагуйте на агресію коханої людини. Формуйте нові сценарії вашого спільного життя.

Коли відбуваються зміни, і треба формувати нові сценарії спільного життя, у чоловіків руйнуються всі минулі сценарії. Наприклад, ви мріяли поїхати в подорож, а тепер ця мрія ніби не має сенсу. Тому треба створювати нові мрії. Таким чином ви даєте надію та підтримку.

На адаптацію потрібен місяць:

впродовж першого тижня пишіть повідомлення;

на другому тижні телефонуйте;

на третьому тижні приїдьте до коханої людини.

Для адаптації потрібно не більше місяця. Якщо пробувати здійснювати ці кроки, результат повинен бути через місяць.

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