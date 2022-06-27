Допомога психолога: Как сохранить отношения с любимым, у которого депрессия из-за ранения на войне?

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину тысячи воинов встали на защиту Родины. Однако на войне возможны ранения, и иногда они могут привести к депрессии из-за того, что жизнь не будет прежней. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния дает советы, как сберечь отношения с любимым после ранения на войне.

Марина из Киева рассказала, что ее молодой человек на войне получил ранения и сейчас в депрессии. Он решил разойтись с ней. Говорит, что они теперь мечтают о том, чего не может быть на самом деле ― ни встреч, ни будущих отношений. Мужчина сказал, что его больше нет, и чтобы девушка жила дальше без мыслей о прошлом. Марина не знает, как поступить и сохранить отношения.

Депрессия из-за ранений

Испытывая сложные чувства, раненый человек начинает организовывать свое пространство так, чтобы никому не быть обузой. Он предпочитает отторгнуть близкого человека, потому что боится, что этот человек может уйти. Таким образом раненный защищает себя. Но главная потребность остаётся ― получить поддержку.

Что ведет к депрессии из-за ранения:

Отказ от поддержки;

Разрыв социальных контактов;

Замыкание в себе;

Отторжение своего тела;

Непринятие изменений.

Как сохранить отношения с любимым, у которого депрессия из-за ранения на войне

Мужчине:

Осознайте, что вы сейчас не один – рядом люди, которые вас любят и хотят поддержать.

Вы не один такой. К тому же люди рядом хотят вас поддержать.

Дайте шанс любимому человеку заботиться о вас.

Вы делаете больно близкому, когда отказываетесь от поддержки. Когда человек вас любит, он хочет заботиться о вас. Только вместе можно преодолеть проблемы.

Девушке:

Не обижайтесь на любимого мужчину.

Необходимо потерпеть и понять, что расстояние появляется не потому, что вас разлюбили, а потому что мужчина учится принимать себя таким, как есть.

Попросите возлюбленного не торопиться с принятием решения.

Нужно время, чтобы понять, что произошло.

Каждый день отправляйте любимому сообщение со словами поддержки.

Нужно быть стабильной в своей поддержке, пишите, что вы продолжаете любить близкого человека.

Узнайте у родственников и друзей любимого, все ли у него в порядке.

Не всегда есть возможность поговорить по телефону. Поэтому, если есть возможность, узнайте от близких как он.

Не реагируйте на агрессию любимого человека. Формируйте новые сценарии вашей совместной жизни.

Когда происходят изменения, и нужно формировать новые сценарии совместной жизни, у мужчин рушатся все прошлые сценарии. К примеру, вы мечтали поехать в путешествие, а теперь эта мечта якобы не имеет смысла. Поэтому нужно создавать новые мечты. Таким образом вы даете надежду и поддержку.

На адаптацию требуется месяц:

в течение первой недели пишите сообщение;

на второй неделе звоните по телефону;

на третьей неделе приезжайте к любимому человеку.

Для адаптации требуется не больше месяца. Если пробовать делать эти шаги, результат должен быть через месяц.

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