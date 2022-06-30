Як позбавитися ігрової залежності | Допомога психолога

Як позбутися залежності від азартних ігор, розказала Світлана Арефнія
Коли немає роботи та грошей, люди здатні на відчайдушні кроки. Серед таких ― азартні ігри. Хтось вірить, що виграє, а фортуна допоможе вирішити всі проблеми. Але досить часто це закінчується залежністю і справжньою сімейною трагедією. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, як позбутися залежності від азартних ігор ― лудоманії.
Вікторія з Одеси втратила роботу через війну, а її чоловік — частину зарплатні. Тож вона вирішила повернути колишнє життя грою в онлайн-казино. Згодом почалися програші. Тоді Вікторія заклала золото. Далі наважилася брати мікрокредити. Але коли взяла гроші чоловіка ― той дізнався про все, назвав її зрадницею та наразі погрожує розлученням. Тільки тепер жінка зрозуміла, що накоїла. Вона не знає, як позбутися залежності та повернути шлюб.
Що таке лудоманія
Лудоманія ― це розлад поведінки, який полягає у пристрасті до азартних ігор.
Як позбутися залежності від азартних ігор
- Усвідомте, що азартні ігри не допоможуть вирішити ваші фінансові питання. Заробляє організація, а не ви!
Це сфера, у якій заробляють гроші за рахунок людей. Це розвага, а не заробіток.
- Усвідомте, що ви обов’язково програєте.
- Зупиніться при першій думці, що ви зможете відігратися.
Лудоманія має циклічний характер ― людина думає, що вона виграє, програє, потім знову виграє.
- Знайдіть інші способи погасити борг.
- Перефокусуйтеся з азартних ігор на інші речі, які приносять задоволення; на людей, яких любите.
Думайте про те, хто може надати вам любов та підтримку, які ще речі допоможуть вам отримати задоволення.
- Після місяця систематичної гри стає складніше впоратися із проблемою самотужки.
До місяця ігор іноді можна зупинитися самостійно. Потім точно із залежністю доведеться боротися все життя.
- Пристрасть до азартних ігор визнана однією з найнебезпечніших залежностей.
- Тренуйте силу волі.
Щоб самостійно подолати залежність, треба мати високий рівень сили волі, самоконтролю та саморегуляції емоційного стану.
- Підвищуйте цінність свою та людей, які поруч.
Спробуйте знайти нову роботу.
- Заручіться підтримкою близьких.
Скажіть, що вам потрібна підтримка, покажіть, що ви змінилися та хочете позбутися проблем.
- Зверніться до фахівця.
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