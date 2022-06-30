Як позбавитися ігрової залежності | Допомога психолога

Як позбутися залежності від азартних ігор, розказала Світлана Арефнія

Коли немає роботи та грошей, люди здатні на відчайдушні кроки. Серед таких ― азартні ігри. Хтось вірить, що виграє, а фортуна допоможе вирішити всі проблеми. Але досить часто це закінчується залежністю і справжньою сімейною трагедією. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, як позбутися залежності від азартних ігор ― лудоманії.

Вікторія з Одеси втратила роботу через війну, а її чоловік — частину зарплатні. Тож вона вирішила повернути колишнє життя грою в онлайн-казино. Згодом почалися програші. Тоді Вікторія заклала золото. Далі наважилася брати мікрокредити. Але коли взяла гроші чоловіка ― той дізнався про все, назвав її зрадницею та наразі погрожує розлученням. Тільки тепер жінка зрозуміла, що накоїла. Вона не знає, як позбутися залежності та повернути шлюб.

Що таке лудоманія

Лудоманія ― це розлад поведінки, який полягає у пристрасті до азартних ігор.

Як позбутися залежності від азартних ігор

Усвідомте, що азартні ігри не допоможуть вирішити ваші фінансові питання. Заробляє організація, а не ви!

Це сфера, у якій заробляють гроші за рахунок людей. Це розвага, а не заробіток.

Усвідомте, що ви обов’язково програєте. Зупиніться при першій думці, що ви зможете відігратися.

Лудоманія має циклічний характер ― людина думає, що вона виграє, програє, потім знову виграє.

Знайдіть інші способи погасити борг. Перефокусуйтеся з азартних ігор на інші речі, які приносять задоволення; на людей, яких любите.

Думайте про те, хто може надати вам любов та підтримку, які ще речі допоможуть вам отримати задоволення.

Після місяця систематичної гри стає складніше впоратися із проблемою самотужки.

До місяця ігор іноді можна зупинитися самостійно. Потім точно із залежністю доведеться боротися все життя.

Пристрасть до азартних ігор визнана однією з найнебезпечніших залежностей. Тренуйте силу волі.

Щоб самостійно подолати залежність, треба мати високий рівень сили волі, самоконтролю та саморегуляції емоційного стану.

Підвищуйте цінність свою та людей, які поруч.

Спробуйте знайти нову роботу.

Заручіться підтримкою близьких.

Скажіть, що вам потрібна підтримка, покажіть, що ви змінилися та хочете позбутися проблем.

Зверніться до фахівця.

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