Как избавиться от игровой зависимости | Допомога психолога

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Все буде добре

Как избавиться от игровой зависимости, рассказала Светлана Арефния

30.06.2022

Когда нет работы и денег, люди способны на отчаянные шаги. Среди них ― азартные игры. Кто-то верит, что выиграет, а фортуна поможет решить проблемы. Но довольно часто это заканчивается зависимостью и настоящей семейной трагедией. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, как избавиться от игровой зависимости ― лудомании.

Допомога психолога Світлана Арефнія

Виктория из Одессы потеряла работу из-за войны, а ее муж — часть зарплаты. Поэтому она решила вернуть прежнюю жизнь игрой в онлайн-казино. Вскоре начались проигрыши. Тогда Виктория заложила золото. Далее принялась брать микрокредиты. Но когда взяла деньги мужа ― он узнал все, назвал ее предательницей и сейчас угрожает разводом. Только теперь Виктория поняла, что натворила. Она не знает, как избавиться от зависимости и вернуть брак.

Что такое лудомания

Лудомания ― это расстройство поведения, которое заключается в пристрастии к азартным играм.

Как избавиться от игровой зависимости

  1. Поймите, что азартные игры не помогут решить ваши денежные вопросы. Зарабатывает организация, а не вы!

Сфера, где зарабатывают деньги за счет людей. Это развлечение, а не заработок.

  1. Осознайте, что вы обязательно проиграете.
  2. Остановитесь при первой мысли, что вы сможете отыграться.

Лудомания носит циклический характер – человек думает, что он выигрывает, проигрывает, потом снова выиграет.

  1. Найдите другие способы погасить долг.
  2. Перефокусируйтесь с азартных игр на другие вещи, которые доставляют удовольствие; на людей, которых любите.

Сосредоточьтесь на том, кто может оказать вам любовь и поддержку, какие еще вещи могут позволить получить удовольствие.

Допомога психолога Світлана Арефнія

  1. После месяца систематической игры становится сложнее справиться с проблемой самостоятельно.

До месяца игр иногда можно остановиться самостоятельно. Потом точно с зависимостью придется бороться всю жизнь.

  1. Пристрастие к азартным играм признано одной из самых опасных зависимостей.
  2. Тренируйте силу воли.

Чтобы самостоятельно преодолеть зависимость, нужно иметь высокий уровень силы воли, самоконтроля и саморегуляции эмоционального состояния.

  1. Повышайте ценность свою и людей рядом.

Попытайтесь найти новую работу.

  1. Обзаведитесь поддержкой близких.

Скажите, что вам нужна поддержка, покажите, что вы изменились и хотите избавиться от проблем.

  1. Обратитесь к специалисту.

Допомога психолога Світлана Арефнія

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

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