«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 6 июля?

Сегодня, 6 июля, в 23:10 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в анонсе STB.UA.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

В среду, 06.07.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» поделятся советами:

Как избавиться от навязчивой мысли, что во время войны в любой момент можешь умереть?

Как людям после ранения на войне принять свою новую внешность и не комплексовать?

Как поддерживать и мотивировать друг друга в командной работе в условиях войны?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 6 июля в 23:10 на СТБ!

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