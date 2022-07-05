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Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 5 липня?

05.07.2022

Сьогодні, 5 липня, о 23:10 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Дмитро Карпачов дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в анонсі STB.UA.

Попомога психолога Дмитро Карпачов

Більше на тему: Допомога психолога: Чи варто зізнаватися в коханні чоловіку, який пішов на фронт?

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу. 

У понеділок, 05.07.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:

  • Що робити, якщо пошуки радості у воєнний час призвели до залежності?
  • Звідки виникає підліткове безстрашшя та що з ним робити?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 5 липня о 23:10 на СТБ!

Більше на тему: Допомога психолога: Як чоловікові та жінці знову налагодити стосунки після довгої розлуки через війну

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