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Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 5 июля?

05.07.2022

Сегодня, 5 июля, в 23:10 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Дмитрий Карпачев  ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в анонсе STB.UA.

Попомога психолога Дмитро Карпачов

Больше по теме: Допомога психолога: Стоит ли признаваться в любви мужчине, который ушел на фронт?

«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

В понедельник, 05.07.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» поделятся советами:

  • Что делать, если поиски радости в военное время привели к зависимости?
  • Откуда возникает подростковое бесстрашие и что с ним делать?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 5 июля в 23:10 на СТБ!

Больше по теме: Допомога психолога: Как мужчине и женщине заново наладить отношения после долгой разлуки из-за войны

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