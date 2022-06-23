Как наладить отношения после длинной разлуки: допомога психолога

Допомога психолога: Как мужчине и женщине заново наладить отношения после долгой разлуки из-за войны

Полномасштабное вторжение россии в Украину заставило украинских женщин и детей искать безопасность за границей. Сейчас некоторые семьи в воссоединении после долгой разлуки испытывают трудности. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказал, как мужчине и женщине заново наладить отношения после долгой разлуки из-за войны.

Марина с детьми в феврале поехали в Польшу. Она очень скучала по мужу, а дети ― по отцу. В июне она вернулась домой, но не ожидала, что большой срок разлуки испортит отношения. Она говорит, что начала ссориться с мужем из-за бытовых безделушек, как это было в начале совместной жизни. Марина спрашивает, как пройти этот процесс «притирки» после долгой разлуки?

Как мужу и жене заново наладить отношения после долгой разлуки

Раздражение и агрессия могут возникать из-за истощения нервной системы. Поэтому ей нужен отдых.

Во-первых, подобное поведение может свидетельствовать, что вы оба психологически истощены. Вам трудно относиться спокойно к безделушкам. Идет четвертый месяц войны, не всегда хватает внутренних ресурсов, чтобы сдерживать себя.

Другая причина ― действительно притирки. Но быть вместе — для супругов значит поддерживать эмоциональную связь.

Обязательно сохраняйте эмоциональную связь в течение разлуки.

Если женщина с детьми уезжает за границу во время войны, важно продолжать общаться и сохранять эмоциональную связь с мужчиной. В течение разлуки можно говорить по телефону, по видеосвязи, дарить подарки..

После разлуки нужно больше времени уделять друг другу.

Следует обратить внимание не на притирки, а на восстановление эмоциональной связи. Вам нужно начать больше времени проводить друг с другом.

Начните снова ходить на свидание. Чаще оставайтесь наедине.

Нужно вспомнить, что вы еще любовники. Тогда ваши отношения начнут налаживаться.

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