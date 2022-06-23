Як налагодити стосунки після довгої розлуки: допомога психолога

Допомога психолога: Як чоловікові та жінці знову налагодити стосунки після довгої розлуки через війну

Повномасштабне вторгнення росії в Україну змусило українських жінок та дітей шукати безпеку за кордоном. Та наразі деякі сім’ї у возз’єднанні після довгої розлуки відчувають труднощі. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповів, як чоловікові та жінці налагодити стосунки після довгої розлуки через війну.

Марина з разом з дітьми у лютому поїхали до Польщі. Вона дуже сумувала за чоловіком, а діти ― за батьком. У червні вона повернулася додому, але не очікувала, що великий термін розлуки зіпсує їх стосунки. Вона каже, що почала сваритися із чоловіком через побутові дрібнички, як це було на початку спільного життя. Марина питає, як пройти цей процес «притирання» після довгої розлуки?

Як чоловікові та дружині заново налагодити стосунки після довгої розлуки

Роздратованість та агресія можуть виникати через виснаження нервової системи. Тому їй потрібен відпочинок.

По-перше, подібна поведінка може свідчити, що ви обоє психологічно виснажені. Наразі вам важко ставитися спокійно до дрібниць. Йде четвертий місяць війни, не завжди вистачає внутрішніх ресурсів, аби стримувати себе.

Інша причина ― дійсно притирання. Але, бути разом — для подружжя значить підтримувати емоційний зв’язок.

Обов’язково зберігайте емоційний зв’язок протягом розлуки.

Якщо жінка з дітьми їде за кордон під час війни, важливо продовжувати спілкуватися та зберігати емоційний зв’язок із чоловіком. Протягом розлуки можна говорити по телефону, по відеозв’язку, дарувати подарунки тощо.

Після розлуки потрібно більше часу приділяти одне одному.

Треба звернути увагу не на притирання, а на відновлення емоційного зв’язку. Вам необхідно більше часу проводити одне з одним.

Почність знову ходити на побачення. Частіше залишайтеся наодинці.

Потрібно пригадати, що ви також коханці. Тоді ваші стосунки почнуть налагоджуватися.

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