Можно ли признаться в любви мужчине, который ушел на фронт: допомога психолога

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Все буде добре

Допомога психолога: Стоит ли признаваться в любви мужчине, который ушел на фронт?

29.06.2022

Сложно прогнозировать, когда именно мужчина возьмет оружие, чтобы защищать Украину. Война испортила планы и мечты, а многие пары решили не признаваться друг другу в чувствах. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказывает, стоит ли признаваться в любви мужчине, который ушел на фронт, если вы не сделали этого раньше.

Допомога психолога 29.06.2022 Дмитро Карпачов

23-летняя София из Киева уехала в Польшу. Однако уже долгое время ей нравился сосед, с которым они гуляли в одной компании. Отношения так и не начались, а сейчас она узнала, что парень идет на фронт. София не знает, стоит ли признаться в любви.

Стоит ли признаваться в любви ушедшему на фронт мужчине

  1. Говорить о добрых и искренних чувствах следует всегда. Независимо от того, какое время сейчас.

Если вы испытываете к кому-то истинные чувства, о них нужно говорить.

  1. Признание повысит уровень ваших приятных переживаний.

Кроме приятных чувств от признания, вы покажете человеку, что он вам дорог. 

  1. Понимание того, что мужчину любят и ждут, может вдохновить его быть осторожным и как можно скорее вернуться.
  2. Даже если вы ему безразличны, признания для него сейчас лишними не будут.

Допомога психолога 29.06.2022 Дмитро Карпачов

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

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