Чи можна освідчитися чоловікові, який пішов на фронт: допомога психолога

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Все буде добре

Допомога психолога: Чи варто зізнаватися в коханні чоловіку, який пішов на фронт?

29.06.2022

Складно спрогнозувати, коли саме чоловік візьме зброю, щоб захищати Україну. Війна зіпсувала багато планів та мрій, і багато пар вирішили не розвивати стосунки. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога» Дмитро Карпачов розповідає, чи варто зізнаватися в коханні чоловіку, який пішов на фронт.

Допомога психолога 29.06.2022 Дмитро Карпачов

23-річна Софія з Києва поїхала до Польщі. Проте, вже довгий час їй подобався сусід, із яким вони гуляли в одній компанії. Стосунки так і не почалися, а зараз вона дізналася, що хлопець іде на фронт. Софія не знає, чи варто зізнатися у коханні. 

Чи варто зізнаватися в коханні чоловіку, який пішов на фронт

  1. Говорити про добрі та щирі почуття варто завжди. Незалежно від того, який зараз час.

Якщо ви відчуваєте до когось справжні почуття, про них треба говорити.

  1. Зізнання підвищить рівень ваших приємних переживань.

Крім приємних почуттів, ви покажите людині, що вона вам дорога. 

  1. Розуміння того, що чоловіка люблять і чекають, може надихнути його бути обережним та якнайшвидше повернутися.
  2. Навіть, якщо він до вас байдужий, зізнання для нього зараз не зайві.

Допомога психолога 29.06.2022 Дмитро Карпачов

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

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