Чи можна освідчитися чоловікові, який пішов на фронт: допомога психолога

Допомога психолога: Чи варто зізнаватися в коханні чоловіку, який пішов на фронт?
Складно спрогнозувати, коли саме чоловік візьме зброю, щоб захищати Україну. Війна зіпсувала багато планів та мрій, і багато пар вирішили не розвивати стосунки. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповідає, чи варто зізнаватися в коханні чоловіку, який пішов на фронт.
23-річна Софія з Києва поїхала до Польщі. Проте, вже довгий час їй подобався сусід, із яким вони гуляли в одній компанії. Стосунки так і не почалися, а зараз вона дізналася, що хлопець іде на фронт. Софія не знає, чи варто зізнатися у коханні.
Чи варто зізнаватися в коханні чоловіку, який пішов на фронт
- Говорити про добрі та щирі почуття варто завжди. Незалежно від того, який зараз час.
Якщо ви відчуваєте до когось справжні почуття, про них треба говорити.
- Зізнання підвищить рівень ваших приємних переживань.
Крім приємних почуттів, ви покажите людині, що вона вам дорога.
- Розуміння того, що чоловіка люблять і чекають, може надихнути його бути обережним та якнайшвидше повернутися.
- Навіть, якщо він до вас байдужий, зізнання для нього зараз не зайві.
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