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Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 4 липня?

04.07.2022

Сьогодні, 4 липня, о 23:10 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в анонсі STB.UA.

допомога психолога андрей жельветро

Більше на тему: Допомога психолога: Як спокійно реагувати на гучні звуки та позбутися фантомних сирен, що лунають в голові?

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу. 

У понеділок, 04.07.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:

  • Як нормалізувати сон після пережитих страшних стресових подій?
  • Як покращити роботу мозку в умовах постійного стресу?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 4 липня о 23:10 на СТБ!

Більше на тему: Допомога психолога: Як позбутися нав’язливої звички гризти нігті та губи через стрес?

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