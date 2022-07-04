«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 4 липня?

Сьогодні, 4 липня, о 23:10 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в анонсі STB.UA.

Більше на тему: Допомога психолога: Як спокійно реагувати на гучні звуки та позбутися фантомних сирен, що лунають в голові?

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу.

У понеділок, 04.07.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:

Як нормалізувати сон після пережитих страшних стресових подій?

Як покращити роботу мозку в умовах постійного стресу?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 4 липня о 23:10 на СТБ!

Більше на тему: Допомога психолога: Як позбутися нав’язливої звички гризти нігті та губи через стрес?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.