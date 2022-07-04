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Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 4 июля?

04.07.2022

Сегодня, 4 июля, в 22:00 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Андрей Жельветро ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в анонсе STB.UA.

допомога психолога андрей жельветро

Больше по теме: Допомога психолога: Как спокойно реагировать на громкие звуки и избавиться от фантомных сирен, которые раздаются в голове?

«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

В понедельник, 04.07.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» поделятся советами:

  • Как нормализовать сон после пережитых страшных стрессовых событий?
  • Как улучшить работу мозга в условиях постоянного стресса?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 4 июля в 22:00 на СТБ!

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