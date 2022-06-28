Как избавиться от синдрома фантомной сирены: допомога психолога

Допомога психолога: Как спокойно реагировать на громкие звуки и избавиться от фантомных сирен, которые раздаются в голове?

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину миллионы украинцев уехали за границу. Однако даже через месяцы в безопасности, многие продолжают испытывать стресс и слышать «фантомные» сирены и взрывы. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро дает советы, как научиться реагировать на громкие звуки и избавиться от фантомных сирен в голове.

Анастасия из Николаева жила с 13-летним сыном. Когда началось полномасштабное вторжение россии в Украину, ее бывший муж забрал их в Умань, а уже 14 марта они уехали в Германию. Анастасия до сих пор переживает из-за обстрелов и «фантомных сирен» в голове.

Как спокойно реагировать на громкие звуки и избавиться от фантомных сирен, которые раздаются в голове

Не консервируйте негативные эмоции, а проживайте сразу.

Любое травмирующее событие нужно проживать. Главное ― не застревать в состояниях стресса.

Посмотрите своему страху в глаза.

Если видите или слышите фейерверки ― нужно выйти и посмотреть ― преодолеть свой страх и понять, что вы можете это делать.

Вырабатывайте психологический иммунитет.

Когда несколько раз пытаетесь преодолеть страх, постепенно будет появляться психологический иммунитет.

Проговаривайте свои мысли и чувства вслух.

Язык имеет функцию не только обмена информацией, но и инструмент контроля нас, когда мы в стрессе. Инструктируйте себя вслух.

Обращайте свое внимание на собственные ощущения в момент стрессовой ситуации.

Надо проверять реальность, когда вам кажется, что слышите сирену. Установите приложение, уведомляющее об угрозах. Заземляйтесь: увидьте 5 предметов в поле зрения; почувствуйте аудиально, что вокруг; почувствуйте, в каком состоянии тело.

Уменьшите количество новостей о войне.

Хотя бы один день в неделю не смотрите новости.

Медитируйте.

Влияйте на сознание, чтобы избавить себя от мыслей о сиренах. Есть созерцательные и слушаемые медитации.

Упражняйте прогрессивную релаксацию.

Сознательно напрягаем все тело, а дальше видим себя под сканером и постепенно расслабляем мышцы. Затем снова напрягаем и расслабляем – так можно делать 3-4 раза.

Используйте технику наблюдения за собой.

Думайте, что вы наблюдаете за собой от третьего лица ― как вы сидите, как дышите, куда смотрите.

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