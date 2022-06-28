Як позбутися синдрому фантомної сирени: допомога психолога

Допомога психолога: Як спокійно реагувати на гучні звуки та позбутися фантомних сирен, що лунають в голові?
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, мільйони українців виїхали за кордон. Проте навіть через місяці у безпеці, багато хто продовжує відчувати стрес та чути «фантомні» сирени та вибухи. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро дає поради, як навчитися реагувати на гучні звуки та позбутися фантомних сирен в голові.
Анастасія з Миколаєва жила з 13-річним сином. Коли почалося повномасштабне вторгнення росії в Україну, її колишній чоловік забрав їх в Умань, а вже 14 березня вони поїхали до Германії. Анастасія досі переживає через обстріли та «фантомні сирени» в голові.
Як спокійно реагувати на гучні звуки та позбутся фантомних сирен, які лунають в голові
- Не консервуйте негативні емоції, а проживайте їх одразу.
Будь-яку травмуючу подію треба проживати. Головне ― не застрягнути у стані стресу.
- Подивіться своєму страху у вічі.
Якщо бачите або чуєте феєрверки, треба вийти та подивитися ― подолати свій страх та зрозуміти, що ви можете це зробити.
- Виробляйте психологічний імунітет.
Коли будете кілька разів пробувати подолати страх, поступово з’являтиметься психологічний імунітет.
- Проговорюйте свої думки та почуття вголос.
Мова має функцію не лише обміну інформацію, але й інструмент контролю нас, коли ми в стресі. Інструйктуйте себе вголос.
- Фокусуйте свою увагу на власні відчуття у момент стресової ситуації.
Треба перевіряти реальність, коли вам здається, що чуєте сирену. Встановіть додаток, який сповіщує про загрози. Фокусуйтеся: побачте 5 предметів у полі зору; відчуйте аудіально, що навколо; відчуйте, в якому стані тіло.
- Зменшіть кількість новин про війну.
Хоча б один день на тиждень не дивіться новини.
- Медитуйте.
Впливайте на свідомість, щоб позбавити себе думок про сирени. Є споглядальні і слухові медитації.
- Практикуйте прогресивну релаксацію.
Свідомо нарпужуємо все тіло, а далі бачимо себе наче під сканером. Поступово розслабляємо м’язи. Потім знову нарпружуємо і розслабляємо ― так можна робити 3-4 рази.
- Використовуйте техніку спостереження за собою.
Думайте, що ви спостерігаєте за собою зі сторони ― як ви сидите, як дихаєте, куди дивитеся.
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