Як позбутися синдрому фантомної сирени: допомога психолога

Допомога психолога: Як спокійно реагувати на гучні звуки та позбутися фантомних сирен, що лунають в голові?

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, мільйони українців виїхали за кордон. Проте навіть через місяці у безпеці, багато хто продовжує відчувати стрес та чути «фантомні» сирени та вибухи. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро дає поради, як навчитися реагувати на гучні звуки та позбутися фантомних сирен в голові.

Анастасія з Миколаєва жила з 13-річним сином. Коли почалося повномасштабне вторгнення росії в Україну, її колишній чоловік забрав їх в Умань, а вже 14 березня вони поїхали до Германії. Анастасія досі переживає через обстріли та «фантомні сирени» в голові.

Як спокійно реагувати на гучні звуки та позбутся фантомних сирен, які лунають в голові

Не консервуйте негативні емоції, а проживайте їх одразу.

Будь-яку травмуючу подію треба проживати. Головне ― не застрягнути у стані стресу.

Подивіться своєму страху у вічі.

Якщо бачите або чуєте феєрверки, треба вийти та подивитися ― подолати свій страх та зрозуміти, що ви можете це зробити.

Виробляйте психологічний імунітет.

Коли будете кілька разів пробувати подолати страх, поступово з’являтиметься психологічний імунітет.

Проговорюйте свої думки та почуття вголос.

Мова має функцію не лише обміну інформацію, але й інструмент контролю нас, коли ми в стресі. Інструйктуйте себе вголос.

Фокусуйте свою увагу на власні відчуття у момент стресової ситуації.

Треба перевіряти реальність, коли вам здається, що чуєте сирену. Встановіть додаток, який сповіщує про загрози. Фокусуйтеся: побачте 5 предметів у полі зору; відчуйте аудіально, що навколо; відчуйте, в якому стані тіло.

Зменшіть кількість новин про війну.

Хоча б один день на тиждень не дивіться новини.

Медитуйте.

Впливайте на свідомість, щоб позбавити себе думок про сирени. Є споглядальні і слухові медитації.

Практикуйте прогресивну релаксацію.

Свідомо нарпужуємо все тіло, а далі бачимо себе наче під сканером. Поступово розслабляємо м’язи. Потім знову нарпружуємо і розслабляємо ― так можна робити 3-4 рази.

Використовуйте техніку спостереження за собою.

Думайте, що ви спостерігаєте за собою зі сторони ― як ви сидите, як дихаєте, куди дивитеся.

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