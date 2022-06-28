«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 28 червня?

Сьогодні, 28 червня, о 22:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

Більше на тему: Допомога психолога: Як пояснити дитині, що не всі чоловіки зобов’язані йти на фронт?

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу.

У вівторок 28.06.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:

Як спокійно реагувати на гучні звуки та позбутися фантомних сирен, що лунають в голові?

Як повернути гроші, які позичила подрузі ще до війни?

Як перестати відчувати провину перед дитиною, якщо мама завчасно вийшла з декретної відпустки?

Як позбутися навязливої звички гризти нігті, губи, висмикувати волосся тощо?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 28 червня о 22:00 на СТБ!

Більше на тему: Допомога психолога: Панічні атаки через війну ― як допомогти собі або близькій людині

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.