«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 28 червня?
Сьогодні, 28 червня, о 22:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.
Більше на тему: Допомога психолога: Як пояснити дитині, що не всі чоловіки зобов’язані йти на фронт?
«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу.
У вівторок 28.06.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:
- Як спокійно реагувати на гучні звуки та позбутися фантомних сирен, що лунають в голові?
- Як повернути гроші, які позичила подрузі ще до війни?
- Як перестати відчувати провину перед дитиною, якщо мама завчасно вийшла з декретної відпустки?
- Як позбутися навязливої звички гризти нігті, губи, висмикувати волосся тощо?
Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
Дивіться «Допомогу психолога» 28 червня о 22:00 на СТБ!
Більше на тему: Допомога психолога: Панічні атаки через війну ― як допомогти собі або близькій людині
Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.