Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 28 червня?

28.06.2022

Сьогодні, 28 червня, о 22:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

допомога психолога андрей жельветро

Більше на тему: Допомога психолога: Як пояснити дитині, що не всі чоловіки зобов’язані йти на фронт?

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу. 

У вівторок 28.06.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:

  • Як спокійно реагувати на гучні звуки та позбутися фантомних сирен, що лунають в голові?
  • Як повернути гроші, які позичила подрузі ще до війни?
  • Як перестати відчувати провину перед дитиною, якщо мама завчасно вийшла з декретної відпустки?
  • Як позбутися навязливої звички гризти нігті, губи, висмикувати волосся тощо?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 28 червня о 22:00 на СТБ!

Більше на тему: Допомога психолога: Панічні атаки через війну ― як допомогти собі або близькій людині

Читайте нас також  у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Допомога психолога: що буде у випуску від 28 червня
Все буде добре

Як приготувати сирний суп: рецепт Насті Кожевнікової

 Допомога психолога Світлана Арефнія
Все буде добре

Допомога психолога: Як зберегти стосунки з коханим, у якого депресія через поранення на війні?

 Допомога психолога: що буде у випуску від 28 червня
Все буде добре

Антицелюлітний цукровий скраб: рецепт Аніти Луценко

 Допомога психолога: що буде у випуску від 28 червня
Все буде добре

Гарячий кавовий скраб від целюліту: як зробити у домашніх умовах

 Допомога психолога: що буде у випуску від 28 червня
Все буде добре

Чи можливо збільшити губи без операцій і ботокса?

 вбд
Все буде добре

Рецепт домашнього хлібного квасу
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати