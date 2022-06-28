«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 28 июня?

Сегодня, 28 июня, в 22:00 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Андрей Жельветро ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

Во вторник, 28.06.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» поделятся советами:

Как спокойно реагировать на громкие звуки и избавиться от фантомных сирен, которые раздаются в голове?

Как вернуть деньги, которые одолжила подруге еще до войны?

Как перестать чувствовать вину перед ребенком, если мама раньше времени вышла из декретного отпуска?

Как избавиться от навязчивой привычки грызть ногти, губы, выдергивать волосы и т.д.?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 28 июня в 22:00 на СТБ!

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