Как объяснить ребенку, почему не все мужчины должны воевать: допомога психолога

Допомога психолога: Как объяснить ребенку, что не все мужчины обязаны идти на фронт?

Дети тяжело адаптируются к войне и могут не понимать, почему кто-то на фронте, а кто-то — нет. Родители не всегда могут легко объяснить детям принципы волн мобилизации и разницу между военной службой и работой с волонтерами или активистами. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказал, как объяснить ребенку, что не все мужчины обязаны идти на фронт.

Мама в декрете Валерия из Харькова переехала в Англию из-за войны. Когда семья временно была во Львове, 4-летний Егор ходил в местный садик. Однажды он стал расспрашивать отца, почему тот не на фронте. Этим поставил родителей в неловкое положение.

Как объяснить ребенку, что не все мужчины обязаны уходить на фронт

Не усложняйте объяснения словами, которые ребенок не понимает. Схематически визуализируйте процесс мобилизации согласно возрасту ребенка.

Дети в садике говорили о своих родителях, и сын мог услышать, что отец должен уходить на фронт. Можно объяснить ребенку визуально ― нарисовать на листе схематично президента, военных и людей. И объяснить, что когда президент даст приказ, военные позвонят отцу и позовут на фронт.

Перенесите фокус ответственности с отца на 3-е лицо Привлеките ребенка к рисованию схемы.

Предложите нарисовать схему ― вы даете общую картину, а он дополняет ее своим видением. Тогда ваше видение плюс его усилия интегрируются в его понимание.

Расскажите ребенку, чем папа полезен в тылу.

Объясните, в чем папа сильный. Попросите мужа, чтобы он сделал фото, где он помогает людям, а затем покажите снимок ребенку.

Покажите ребенку фото и видео, которые подтвердят, что папа ― герой.

С помощью фото объясните, что папа ― герой, он помогает людям, полезен в войне, имеет профессию.

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