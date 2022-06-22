Як пояснити дитині, чому не всі чоловіки зобов’язані воювати: допомога психолога

Допомога психолога: Як пояснити дитині, що не всі чоловіки зобов’язані йти на фронт?

Діти важко адаптуються до війни. Вони можуть не розуміти, чому хтось на фронті, а хтось — ні. Батьки не завжди вміють легко пояснити дітям принципи хвиль мобілізації, та різицю між військовою службою і роботою з волонтерами чи активістами. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро розповів, як пояснити дитині, що не всі чоловіки зобов’язані йти на фронт.

Мама в декреті Валерія з Харкова переїхала до Англії через війну. Коли сім’я тимчасово була у Львові, 4-річний Єгор ходив у місцевий садочок. Одного дня він почав розпитувати батька, чому той не на фронті. Цим він ставить батьків у незручне становище ― вони не можуть пояснити.

Як пояснити дитині, що не всі чоловіки зобов’язані йти на фронт

Не ускладнюйте пояснення словами, які дитина не розуміє. Схематично візуалізуйте процес мобілізації згідно з віком дитини.

Діти у садочку говорили про своїх батьків, і син міг почути, що батько має йти на фронт. Можна пояснити дитині візуально ― намалювати на аркуші схематично президента, військових та людей. І пояснити, що коли президент дасть наказ, військові подзвонять батьку, і покличуть на фронт.

Перенесіть фокус відповідальності з батька на 3-тю особу. Залучіть дитину до малювання схеми.

Запропонуйте намалювати схему ― ви даєте загальну картину, а він доповнює її своїм баченням. Тоді ваше бачення плюс його зусилля інтегруються в його розуміння.

Розкажіть дитині, чим тато корисний в тилу.

Поясніть, у чому тато сильний ― попросіть чоловіка, щоб він зробив фото, де він допомагає людям, а потім покажіть знімок дитині.

Покажіть дитині фото та відео, які підтвердять, що тато ― герой.

Через фото поясніть, що тато ― герой. Він допомагає людям, корисний у війні, має професію.

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