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Допомога психолога: Панічні атаки через війну ― як допомогти собі або близькій людині

20.06.2022

Війська росії почали повномасштабну атаку на Україну несподівано, атакувавши до сходу сонця. Мільйони українців були в паніці, не знали, що робити. Проте, паніка може наступити і після декількох місяців війни. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога»Андрій Жельветро розповідає, як допомогти людині, в якої панічна атака через війну.

Допомога психолога

Професійна спортсменка Інна з Одеси з початком війни помітила у себе серйозні зміни ― почалися панічні атаки. Вона родом із Сєвєродонецька, і перша паніка у неї була ще у 2014 році. Тепер вона повернулася і посилилася, особливо, коли Інна чує вибухи. При цьому у спорті вона легко справляється зі стресом, але в житті ― ні.

Панічні атаки через війну: як допомогти собі

  1. Спрямуйте увагу не на те, що спровокувало панічну атаку, а на власний стан.

Коли лунає сирена чи гучний звук, увагу треба направити на себе ― подивитися наче зверху, від третьої особи.

  1. Візьміть під контроль дихання ― не затримуйте його!

Треба приводити себе в норму ― почніть з дихання.

  1. Спробуйте повернутися у реальність ― назвіть, що бачите навколо себе.
  2. Шукайте підтримку серед близьких, дайте їм інструкції щодо того, як вам допомогти.

Підтримати можуть теплі слова, обійми.

Допомога психолога

Як допомогти близькій людині, якщо в неї панічна атака

  1. Візьміть людину за руки та встановіть зоровий контакт.

Тактильний контакт ― обійняти або хоча би взяти за руки, встановити зоровий контакт, сказати заспокійливі слова.

  1. Покажіть, як правильно дихати, та зробіть це разом.
  2. Дайте випити води.
  3. Попросіть людину називати вголос, що вона бачить, чує та відчуваєте в тілі.

Спробуйте повернути людину в реальність, попросивши її перерахувати речі, які бачить навколо, описати, що відчуває в тілі.

  1. Якщо дитина стала свідком панічної атаки одного з батьків, проговоріть її відчуття та поясніть свій стан.

Дитину треба обійняти, притиснути її спиною до себе, гладити. Можете цілувати, сказати, що все буде добре, ви поруч. Можна проговорити, що ви розумієте її почуття. Коли відчуєте, що вона розслабилася, ― це знак, що паніка пройшла.

Допомога психолога

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

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