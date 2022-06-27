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Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 27 червня?

27.06.2022

Сьогодні, 27 червня, о 22:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психологиня Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

светлана арефния допомога психолога

Більше на тему: Допомога психолога: Як підтримати близьку людину, яка повернулася з передової, та як допомогти їй адаптуватися до нормального життя?

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу. 

У понеділок, 27.06.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:

  • Як позбутися звички використовувати ненормативну лексику?
  • Як зберегти стосунки з коханим, у якого депресія через поранення на війні?
  • Як не травмувати дитину, коли ви вирішили не казати їй правду про війну, але цю інформацію доносять інші?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 27 червня о 22:00 на СТБ!

Більше на тему: Допомога психолога: Як не боятися віддати дитину до дитячого садочка, коли в країні війна?

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