«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 27 червня?
Сьогодні, 27 червня, о 22:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психологиня Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.
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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу.
У понеділок, 27.06.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:
- Як позбутися звички використовувати ненормативну лексику?
- Як зберегти стосунки з коханим, у якого депресія через поранення на війні?
- Як не травмувати дитину, коли ви вирішили не казати їй правду про війну, але цю інформацію доносять інші?
Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
Дивіться «Допомогу психолога» 27 червня о 22:00 на СТБ!
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