«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 27 червня?

Сьогодні, 27 червня, о 22:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психологиня Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

Більше на тему: Допомога психолога: Як підтримати близьку людину, яка повернулася з передової, та як допомогти їй адаптуватися до нормального життя?

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу.

У понеділок, 27.06.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:

Як позбутися звички використовувати ненормативну лексику?

Як зберегти стосунки з коханим, у якого депресія через поранення на війні?

Як не травмувати дитину, коли ви вирішили не казати їй правду про війну, але цю інформацію доносять інші?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 27 червня о 22:00 на СТБ!

Більше на тему: Допомога психолога: Як не боятися віддати дитину до дитячого садочка, коли в країні війна?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.