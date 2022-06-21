Страх віддати дитину в дитячий садок під час війни: допомога психолога

Допомога психолога: Як не боятися віддати дитину до дитячого садочка, коли в країні війна?
Із необхідністю відновлювати роботу в умовах війни, сім’ї почали шукати садочки для своїх дітей. Проте багато хто боїться, тому що росіяни не раз довели, що навмисне ведуть вогонь по цивільним об’єктам, в тому числі по садочках та пологових будинках. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія пояснила, що робити, щоб не боятися віддати дитину в садочок під час війни.
Бухгалтерка Юлія з Києва боїться віддавати сина у садочок. До війни дитина відвідувала заклад, проте на час бойових дій у столиці, вони переїхали до родичів у Кривий Ріг.
Як не боятися віддати дитину до дитячого садочка, коли в країні війна
- Переконайтеся, що поруч із дитячим садочком немає військових об’єктів.
Велике значення має, чи не знаходиться садочок поряд із військовими частинами.
- Перевірте облаштування бомбосховища.
Коли ви обрали садочок, треба перевірити, чи облаштоване бомбосховище для дітей ― книжки, іграшки, горщики, ліжечка.
- Дізнайтеся, скільки у садочка вихователів на певну кількість дітей.
Подивіться, скільки дітей у садочку. На одного вихователя має бути не більше чотирьох дітей. Із більшою кількістю дітей вихователь не впорається.
- Пересвідчіться, що у дитячому закладі працює лікар.
Лікар повинен бут на постійній основі.
- Поцікавтеся, чи є у садочку черговий, який спостерігає за ситуацією у місті.
- Дізнайтеся, чи є у садочку відеоспостереження. Адже саме контроль за дитиною допоможе вам заспокоїтися.
- Запитайте, чи проводяться навчальні тренування, як поводитися у разі небезпеки.
Чи можливо проводити тренування, як поводитися у разі небезпеки та як проходити у бомбосховище.
- Проконтролюйте, чи є у керівництва дитячого закладу алгоритм дій на випадок небезпеки.
Ви, як доросла людина, яка віддає свою дитину під час війни у заклад, маєте право знати, як люди, які несуть відповідальність за дитину, будуть діяти у разі небезпеки.
- Підготуйте дитину до небезпечних ситуацій.
- Сходіть із дитиною до бомбосховища дитячого садочку.
- Попіклуйтеся про тривожний рюкзачок для дитини.
- Занотуйте всі контакти вихователів.
У бомбосховищі може не бути зв’язку, тому, чим більше у вас телефонів вихователів, тим вам спокійніше.
- Забезпечте дитину бейджиком.
Є практика вішати бейдж на шию з ім’ям, адресою та телефонами батьків.
- Використовуйте гаджети для спостереження за дитиною.
- Перевірте заздалегідь, як швидко ви можете дістатися дитячого садочку.
- Пропишіть на папері всі «за» та «проти», щоб прийняти рішення.
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