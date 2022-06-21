Страх віддати дитину в дитячий садок під час війни: допомога психолога

Допомога психолога: Як не боятися віддати дитину до дитячого садочка, коли в країні війна?

Із необхідністю відновлювати роботу в умовах війни, сім’ї почали шукати садочки для своїх дітей. Проте багато хто боїться, тому що росіяни не раз довели, що навмисне ведуть вогонь по цивільним об’єктам, в тому числі по садочках та пологових будинках. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія пояснила, що робити, щоб не боятися віддати дитину в садочок під час війни.

Бухгалтерка Юлія з Києва боїться віддавати сина у садочок. До війни дитина відвідувала заклад, проте на час бойових дій у столиці, вони переїхали до родичів у Кривий Ріг.

Як не боятися віддати дитину до дитячого садочка, коли в країні війна

Переконайтеся, що поруч із дитячим садочком немає військових об’єктів.

Велике значення має, чи не знаходиться садочок поряд із військовими частинами.

Перевірте облаштування бомбосховища.

Коли ви обрали садочок, треба перевірити, чи облаштоване бомбосховище для дітей ― книжки, іграшки, горщики, ліжечка.

Дізнайтеся, скільки у садочка вихователів на певну кількість дітей.

Подивіться, скільки дітей у садочку. На одного вихователя має бути не більше чотирьох дітей. Із більшою кількістю дітей вихователь не впорається.

Пересвідчіться, що у дитячому закладі працює лікар.

Лікар повинен бут на постійній основі.

Поцікавтеся, чи є у садочку черговий, який спостерігає за ситуацією у місті. Дізнайтеся, чи є у садочку відеоспостереження. Адже саме контроль за дитиною допоможе вам заспокоїтися. Запитайте, чи проводяться навчальні тренування, як поводитися у разі небезпеки.

Чи можливо проводити тренування, як поводитися у разі небезпеки та як проходити у бомбосховище.

Проконтролюйте, чи є у керівництва дитячого закладу алгоритм дій на випадок небезпеки.

Ви, як доросла людина, яка віддає свою дитину під час війни у заклад, маєте право знати, як люди, які несуть відповідальність за дитину, будуть діяти у разі небезпеки.

Підготуйте дитину до небезпечних ситуацій. Сходіть із дитиною до бомбосховища дитячого садочку. Попіклуйтеся про тривожний рюкзачок для дитини. Занотуйте всі контакти вихователів.

У бомбосховищі може не бути зв’язку, тому, чим більше у вас телефонів вихователів, тим вам спокійніше.

Забезпечте дитину бейджиком.

Є практика вішати бейдж на шию з ім’ям, адресою та телефонами батьків.

Використовуйте гаджети для спостереження за дитиною. Перевірте заздалегідь, як швидко ви можете дістатися дитячого садочку. Пропишіть на папері всі «за» та «проти», щоб прийняти рішення.

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