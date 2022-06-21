Страх отдать ребенка в детский сад во время войны: допомога психолога

Допомога психолога: Как не бояться отдать ребенка в детский сад, когда в стране война?
С необходимостью возобновлять работу в условиях войны, семьи начали искать садики для своих детей. Однако многие боятся, потому что россияне не раз доказали, что умышленно ведут огонь по гражданским объектам, в том числе по садикам и роддомам. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния объяснила, что делать, чтобы не бояться отдать ребенка в садик во время войны.
Бухгалтер Юлия из Киева боится отдавать сына в садик. До войны он туда ходил, однако во время боевых действий в столице, они переехали к родственникам в Кривой Рог.
Как не бояться отдать ребенка в детский сад, когда в стране война
- Убедитесь, что рядом с детским садиком нет военных объектов.
Большое значение имеет, не находится ли садик рядом с воинскими частями.
- Проверьте устройство бомбоубежища.
Когда вы выбрали садик, нужно проверить, обустроено ли бомбоубежище для детей ― книги, игрушки, горшки, кроватки.
- Узнайте, сколько у садика воспитателей на определенное количество детей.
Посмотрите, сколько детей в садике. На одного воспитателя должно быть не больше четырех детей. С большим количеством воспитатель не справится.
- Убедитесь, что в детском учреждении работает врач.
Врач должен быть на постоянной основе.
- Поинтересуйтесь, есть ли в садике дежурный, наблюдающий за ситуацией в городе.
- Узнайте, есть ли в садике видеонаблюдение. Ведь именно контроль над ребенком поможет вам успокоиться.
- Спросите, проводятся ли учебные тренировки, как вести себя в случае опасности.
Возможно ли проводить тренировки, как вести себя в случае опасности и как добраться в убежище.
- Проконтролируйте, есть ли у руководства детского заведения алгоритм действий в случае опасности.
Вы, как взрослый человек, отдающий своего ребенка во время войны в заведение, имеете право знать, как люди, несущие ответственность за ребенка, будут действовать в случае опасности.
- Подготовьте ребенка к опасным ситуациям.
- Сходите с ребенком в бомбоубежище детского сада.
- Позаботьтесь о тревожном рюкзачке для ребенка.
- Запишите все контакты воспитателей.
В бомбоубежище может не быть связи, поэтому чем больше у вас телефонов воспитателей, тем вам спокойнее.
- Обеспечьте ребенка бейджиком.
Есть практика вешать бейдж на шею с именем, адресом и телефонами родителей.
- Используйте гаджеты для наблюдения за ребенком.
- Проверьте заранее, как быстро вы можете добраться до детского сада.
- Пропишите на бумаге все «за» и «против», чтобы принять решение.
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