Страх отдать ребенка в детский сад во время войны: допомога психолога

Допомога психолога: Как не бояться отдать ребенка в детский сад, когда в стране война?

С необходимостью возобновлять работу в условиях войны, семьи начали искать садики для своих детей. Однако многие боятся, потому что россияне не раз доказали, что умышленно ведут огонь по гражданским объектам, в том числе по садикам и роддомам. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния объяснила, что делать, чтобы не бояться отдать ребенка в садик во время войны.

Бухгалтер Юлия из Киева боится отдавать сына в садик. До войны он туда ходил, однако во время боевых действий в столице, они переехали к родственникам в Кривой Рог.

Как не бояться отдать ребенка в детский сад, когда в стране война

Убедитесь, что рядом с детским садиком нет военных объектов.

Большое значение имеет, не находится ли садик рядом с воинскими частями.

Проверьте устройство бомбоубежища.

Когда вы выбрали садик, нужно проверить, обустроено ли бомбоубежище для детей ― книги, игрушки, горшки, кроватки.

Узнайте, сколько у садика воспитателей на определенное количество детей.

Посмотрите, сколько детей в садике. На одного воспитателя должно быть не больше четырех детей. С большим количеством воспитатель не справится.

Убедитесь, что в детском учреждении работает врач.

Врач должен быть на постоянной основе.

Поинтересуйтесь, есть ли в садике дежурный, наблюдающий за ситуацией в городе. Узнайте, есть ли в садике видеонаблюдение. Ведь именно контроль над ребенком поможет вам успокоиться. Спросите, проводятся ли учебные тренировки, как вести себя в случае опасности.

Возможно ли проводить тренировки, как вести себя в случае опасности и как добраться в убежище.

Проконтролируйте, есть ли у руководства детского заведения алгоритм действий в случае опасности.

Вы, как взрослый человек, отдающий своего ребенка во время войны в заведение, имеете право знать, как люди, несущие ответственность за ребенка, будут действовать в случае опасности.

Подготовьте ребенка к опасным ситуациям. Сходите с ребенком в бомбоубежище детского сада. Позаботьтесь о тревожном рюкзачке для ребенка. Запишите все контакты воспитателей.

В бомбоубежище может не быть связи, поэтому чем больше у вас телефонов воспитателей, тем вам спокойнее.

Обеспечьте ребенка бейджиком.

Есть практика вешать бейдж на шею с именем, адресом и телефонами родителей.

Используйте гаджеты для наблюдения за ребенком. Проверьте заранее, как быстро вы можете добраться до детского сада. Пропишите на бумаге все «за» и «против», чтобы принять решение.

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