«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 27 июня?

Сегодня, 27 июня, в 22:00 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

В понедельник, 27.06.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» поделятся советами:

Как избавиться от привычки использовать ненормативную лексику?

Как сохранить отношения с любимым, у которого депрессия из-за ранения на войне?

Как не травмировать ребенка, когда вы решили не говорить ему правду о войне, но эту информацию доносят другие?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 27 июня в 22:00 на СТБ!

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